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17:52 (мск), источник: Известия

Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028

Футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландии подали заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году. Об этом 16 ноября сообщил Sky Sports.

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Источник: AP 2022

В заявку включены 14 стадионов в 11 городах — Бирмингеме, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере, Ньюкасле, Сандерленде, Траффорде, Дублине, Белфасте, Глазго и Кардиффе. В дальнейшем список будет сокращен до 10 арен.

Девизом заявки выбран «Футбол для всех. Футбол во благо. Футбол для будущего», отмечает «Спорт-Экспресс».

Выборы стран, которые проведут финальную стадию Евро, пройдут в сентябре 2023 года.

Кроме Великобритании и Ирландии заявку на проведение турнира подала Турция. В прошлом она пять раз подряд безуспешно пыталась принять у себя чемпионат Европы.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

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