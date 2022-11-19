19 лет назад Вадим Евсеев вывел сборную России на Евро-2004. И прокричал на весь мир ту самую фразу!

19 ноября 2003-го в Кардиффе сыграли один из главных матчей в современной истории сборной России. На стадионе «Миллениум» команда Георгия Ярцева зарубилась с Уэльсом за путевку на Евро-2004.

Первый матч в Москве завершился по нулям, но в пользу гостей. Почему? Да потому что лидеры сборной Сергей Овчинников и Александр Мостовой получили желтые карточки и ответную игру пропускали. Мнение экспертов и болельщиков после финального свистка на «Локомотиве» было единодушным: ничья, равносильная поражению, все пропало, позор.

Футболисты тоже понимали цену этого результата. Вспоминает Вадим Евсеев:

«В раздевалке тишина стояла мертвая, гнетущая. Ощущение было — как будто на чемпионат Европы уже не попали. Если бы Ярцев в тот момент начал нас в раздевалке песочить и тем более в прессе поливать — точно бы в Уэльсе проиграли. Настроение-то было на нуле.



Влад Радимов потом вспоминал, как это было. Он в первом матче не играл, спустился с трибуны в раздевалку — и тут Георгий Саныч заходит. Видит все эти похоронные лица, поднимает брови и говорит: “А что случилось? Как они играли — десять человек в обороне, все сегодня видели. А теперь посмотрим, что будет, когда им придется немножко атаковать”. И все сразу головы приподняли, повеселели. Это ведь очень важно, что тренер в такие минуты говорит. И как».

Вообще, Евсеев стал главным героем московского матча. Он так замордовал Райана Гиггза, что на футболиста «Локомотива» ополчилась вся британская пресса, а 75 тысяч зрителей, собравшихся на «Миллениуме» и накрученных СМИ, в едином порыве начинали улюлюкать, как только он получал мяч. Но защитник до сих пор не понимает, чем возмущался лидер «МЮ»:

«Я въехал ему шипами сбоку в икроножную мышцу, чуть ниже колена. Но мяч был ничейный, мы шли к нему одновременно. Что показательно, и главный судья, и его помощник были рядом, и оба нарушения не увидели. Я посмотрел на Гиггза. Вид у него был остервенелый. Понял, что это ему не понравилось. Он говорил потом, что я мог сломать ему ногу. Что ж, значит, запомнит меня на всю жизнь, хоть и врезал я ему по ноге неумышленно. А в Англии, между прочим, он проходил через такое каждую вторую игру.



Извиниться я не хотел. Там война была. Не до извинений. Мяч вернулся из аута, и после этого, как я понял, он захотел мне отомстить. Вначале ударил головой в бровь. Я даже не сообразил, что происходит, а упал уже после того, как он локтем въехал мне в голову. На этом Гиггз успокоился.



Я не знал, что за время между первым и вторым матчем валлийская пресса сделала меня врагом всего Уэльса. Когда прилетели, было смешно. Выходим из здания аэропорта. Шум, ажиотаж, телекамеры, микрофоны. И все мечутся, ищут кого-то одного. Потом выяснилось, что это меня искали. Но не узнали».

Ситуация только разозлила Евсеева и команду в целом.

Ярцев доверил место в воротах Вячеславу Малафееву — для него это был дебют в сборной России. Сыграл он безупречно и несколько раз спас в безнадежных ситуациях. И вот 22-я минута. Ролан Гусев подает со штрафного, а Евсеев четко переправляет головой — 0:1!

Хозяевам нужно было забивать два, но ни Гиггз, ни Хартсон, ни Сэвидж, ни Спид так и не смогли пробить вратаря «Зенита». Россия отобралась на Евро-2004!

А после финального свистка случилось то, что вошло в энциклопедию российского футбола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DUMLww8CWAc" title="Уэльс 0-1 Россия (2003) Гол Вадима Евсеева и послематчевые высказывания" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я заметил, что за мной неотступно следует камера. В одну сторону иду — она сюда, в другую — туда. Рядом идет Бородюк. И, видимо, уже понимает, что я готов что-то отчудить. Говорит: “Не надо, не надо!” Надо. Меня всего переполняло от того, что в последние недели испытал. Ну и выплеснулось. По-моему, я даже два раза это “### вам!” крикнул. А до этого — фразу “Знай русского Ивана!” Но, видимо, еще был далеко от микрофона, и ее зрители не услышали. Жаль.



О чем я думал, когда кричал? Хотел ли, чтобы народ услышал? Да если честно, ни о чем не думал, ничего не хотел. В таком состоянии голова отключается. А крикнул я это, естественно, валлийцам, имея в виду, что снимают матч не наши, а они. Адресовал эту фразу народу Уэльса. Не сказать, что как-то его ненавидел — ничего подобного. Просто мы их обыграли!».



Эмоции Вадима понять нетрудно. Давление прессы и переполненного стадиона — на самом деле мелочь по сравнению с тем, что он пережил. 12 ноября, за три дня до первого матча, его 4-летней дочери Полине в Мюнхене провели сложную операцию на сердце. Перед ее началом футболист с женой подписали документ: в случае летального исхода больница не несет за него ответственности.

Все прошло успешно, но эмоциональное перенапряжение в любом случае зашкаливало.

Обзор матча с рубкой Евсеева и Гиггза в первой игре, освистанный гимн России в Кардиффе и эмоции после финального свистка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8pSi9jkkGk4" title="Уэльс 0-1 Россия. Отбор Евро 2004. Стыковой матч" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько лет назад Евсеев в автобиографии рассказал, что футболистам помогло сбросить напряжение после московских нулей.

«Нам было, что обсудить. Вечером решили в Тарасовке пивка попить. По-моему, в номере у Димы Аленичева на третьем этаже. Под картишки. Мы с Витей Онопко, правда, в них не играли — в отличие от Аленя, Радима, Гуся. Кончился первый ящик “Миллера”, который как-то пронесли на базу еще до меня. Я был назначен ответственным за пронос второго. Разработали целую систему ухищрений, чтобы не увидела охрана. С учетом высокого тарасовского забора сделать это в районе полуночи было непросто. Но нам, как мы думали, удалось — с помощью перехода по второму этажу.



А спустя годы, когда с ветеранами куда-то играть ездили, Георгий Саныч раз хитро на меня посмотрел, вспомнил тот день и говорит: “Че, думаешь, я ничего не знаю? Все знаю!” И расписал — как говорится, картина маслом. А мы-то думали… Уверен, что стукачей среди нас не было. Просто камеры, охрана — все эти современные навороты мы недооценили. Хорошо, что без последствий. Посидели тогда прилично. То ли до двух, то ли до трех. И нам это надо было. Не присели бы — как знать, выиграли бы ответный матч в Кардиффе или нет. Когда ты находишься в таком моральном состоянии, как мы после первой игры, лучше не держать все в себе, а общаться, разговаривать. Из этого ведь тоже коллектив настоящий складывается. У нас в “Локомотиве” всегда так было…».

В общем, 18 лет назад сборная России одержала победу вопреки всему. В своем фирменном стиле.

Но хэппи-энд мог получить очень печальное продолжение. В допинг-пробе Егора Титова, который провел 59 минут на поле в Кардиффе, были обнаружены следы запрещенного препарата. В «Спартаке» футболистов пичкали допотопным бромантаном без ведома самих игроков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wuqVsWepz_o" title="Спартак, доктор Катулин и бромантан" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.