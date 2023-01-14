Роналду рассказал о важнейшем трофее в его карьере

В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду, не доигравший финальный матч из-за травмы, забил три гола на турнире.

«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны — в такие моменты ты растёшь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растёшь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», — сказал Роналду на канале LiveScore.

Нападающий забил 696 голов в топ-5 лиг. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.