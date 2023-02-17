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13:22 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча ½ финала чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Украины. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УЕФА.

Россия
Украина
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Источник: Reuters

В отчете Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции (CEDB) УЕФА отмечается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на €20 тыс. за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования.

Встреча, прошедшая 4 февраля 2022 года в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. 5 февраля 2022 года Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины. 15 февраля в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация открыла дисциплинарное производство за возможное нарушение болельщиками дисциплинарного регламента УЕФА.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная России заняла второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).

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