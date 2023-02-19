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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Матчи сборной Казахстана в отборе на Евро могут сорваться. Подробности

Компания, заменившая искусственный газон на стадионе «Астана Арена» в 2020 году, до сих пор не получила полный расчет за ремонтные работы и материалы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: SNS Group

Известно, что покрытие было завезено из Италии, а сами работы из-за пандемии растянулись на несколько месяцев.

Первый официальный матч на новом покрытии состоялся в марте 2021 года, когда в рамках отбора на ЧМ-2022 встречались сборные Казахстана и Франции.

В дальнейшем поле продолжили эксплуатировать, однако местные органы до сих пор не закрыли задолженность перед компанией-подрядчиком и иностранными специалистами. В случае, если вопрос не будет закрыт, подрядчик готов снять поле с эксплуатации.

При такой ситуации оба матча сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы-2024 против Словении (23 марта) и Дании (26 марта) на «Астана Арене» могут не состояться.

В настоящее время между органом-заказчиком и компанией-подрядчиком идет судебный процесс в одном из городских судов Астаны.

Напомним, футбольный сезон в Казахстане стартует 25 февраля матчем за Суперкубок между «Астаной» и «Ордабасы» на «Астана Арене».

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