Четырех футболистов российских клубов вызвали в сборную Армении на матч с Турцией

В список вошли четверо игроков российских клубов. Это Наир Тикнизян («Локомотив»), Георгий Арутюнян («Краснодар-2»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Хорен Байрамян («Ростов»).
Кроме того, в сборную Армении приглашены:
защитники: Вараздат Ароян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Андре Чалышыр («Бромапойкарна», Швеция), Жорди Арарат («Индепендьенте», Колумбия).
полузащитники: Эдгар Бабаян («Раннерс», Дания), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша);
нападающие: Саркис Адамян («Кёльн», Германия), Норберто Бриаско-Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина).
Матч между сборными Армении и Турции состоится 25 марта в Ереване.