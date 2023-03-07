Четырех футболистов российских клубов вызвали в сборную Армении на матч с Турцией

Четырех футболистов российских клубов вызвали в сборную Армении на матч с Турцией

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков назвал список игроков, выступающих за границей, которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборной Турции.