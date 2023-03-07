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19:06 (мск), источник: Sport24

Четырех футболистов российских клубов вызвали в сборную Армении на матч с Турцией

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков назвал список игроков, выступающих за границей, которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборной Турции.

Армения
Краснодар
Ростов
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Источник: Sport24

В список вошли четверо игроков российских клубов. Это Наир Тикнизян («Локомотив»), Георгий Арутюнян («Краснодар-2»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Хорен Байрамян («Ростов»).

Кроме того, в сборную Армении приглашены:

защитники: Вараздат Ароян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Андре Чалышыр («Бромапойкарна», Швеция), Жорди Арарат («Индепендьенте», Колумбия).

полузащитники: Эдгар Бабаян («Раннерс», Дания), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша);

нападающие: Саркис Адамян («Кёльн», Германия), Норберто Бриаско-Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина).

Матч между сборными Армении и Турции состоится 25 марта в Ереване.

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