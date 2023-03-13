Кондратьев назвал состав футбольной сборной на матчи квалификации ЧЕ

На тренировочный сбор вызваны 23 футболиста:
вратари — Максим Плотников («Каспий», Актау, Казахстан), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов);
защитники — Максим Швецов, Руслан Хадаркевич (оба — «Динамо», Минск), Владислав Малькевич, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Никита Степанов («Атырау», Казахстан), Глеб Шевченко («Шахтер», Солигорск), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия);
полузащитники — Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», Россия), Валерий Бочеров, Денис Гречихо (оба — БАТЭ, Борисов), Владислав Климович («Неа Саламина», Кипр), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Арис», Лимасол, Кипр), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Селява («Ростов», Россия);
нападающие — Владимир Хващинский, Владислав Морозов (оба — «Динамо», Минск), Иван Бахар («Ирони», Кирьят-Шмона, Израиль).
Команда соберется 19 марта в Минске, затем отправится в сербский Нови-Сад, где 25 марта проведет первый поединок квалификационной группы I против сборной Швейцарии. Потом белорусы возьмут курс на Бухарест, где 28 марта встретятся с командой Румынии.