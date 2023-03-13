Кондратьев назвал состав футбольной сборной на матчи квалификации ЧЕ

Команда соберется 19 марта в Минске, затем отправится в сербский Нови-Сад, где 25 марта проведет первый поединок квалификационной группы I против сборной Швейцарии. Потом белорусы возьмут курс на Бухарест, где 28 марта встретятся с командой Румынии.