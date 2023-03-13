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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Кондратьев назвал состав футбольной сборной на матчи квалификации ЧЕ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Георгий Кондратьев назвал состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На тренировочный сбор вызваны 23 футболиста:

вратари — Максим Плотников («Каспий», Актау, Казахстан), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов);

защитники — Максим Швецов, Руслан Хадаркевич (оба — «Динамо», Минск), Владислав Малькевич, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов), Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Никита Степанов («Атырау», Казахстан), Глеб Шевченко («Шахтер», Солигорск), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия);

полузащитники — Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург», Россия), Валерий Бочеров, Денис Гречихо (оба — БАТЭ, Борисов), Владислав Климович («Неа Саламина», Кипр), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Арис», Лимасол, Кипр), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Селява («Ростов», Россия);

нападающие — Владимир Хващинский, Владислав Морозов (оба — «Динамо», Минск), Иван Бахар («Ирони», Кирьят-Шмона, Израиль).

Команда соберется 19 марта в Минске, затем отправится в сербский Нови-Сад, где 25 марта проведет первый поединок квалификационной группы I против сборной Швейцарии. Потом белорусы возьмут курс на Бухарест, где 28 марта встретятся с командой Румынии.

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