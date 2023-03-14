Звезда «Атлетико» приедет в Астану. Первый соперник Казахстана в отборе Евро-2024 объявил состав

Матч состоится 23 марта на «Астана Арене». В список Кека вошли 26 футболистов.
Вратари: Ян Облак («Атлетико» Мадрид), Вид Белец («Апоэль»), Матевж Видовшек («Олимпия»);
Защитники: Петар Стоянович («Эмполи»), Яка Бийол («Удинезе»), Юре Балковец («Аланьяспор»), Миха Блажич («Анже»), Йон Горенц Станкович («Штурм»), Жан Карничник («Целе»), Давид Брекало («Викинг»), Ваня Дркушич («Сочи»);
Полузащитники: Ясмин Куртич («Паок»), Бенджамин Вербич («Панатинаикос»), Миха Зайц («Фенербахче»), Домен Чрнигой («Салернитана»), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда Черин («Панатинаикос»), Томи Хорват («Штурм»), Тими Макс Эльшник («Олимпия»);
Нападающие: Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Лука Захович («Погонь-Щецин»), Беньямин Шешко («Зальцбург»), Жан Целар («Лугано»), Андрес Фомбергар («Сан-Лоренсо»), Жан Випотник («Марибор»).