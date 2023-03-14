Звезда «Атлетико» приедет в Астану. Первый соперник Казахстана в отборе Евро-2024 объявил состав

Звезда «Атлетико» приедет в Астану. Первый соперник Казахстана в отборе Евро-2024 объявил состав

Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек определился с составом, который придет в Казахстан на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.