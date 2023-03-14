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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда «Атлетико» приедет в Астану. Первый соперник Казахстана в отборе Евро-2024 объявил состав

Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек определился с составом, который придет в Казахстан на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Словения
Атлетико
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Источник: Футбольный союз Словении

Матч состоится 23 марта на «Астана Арене». В список Кека вошли 26 футболистов.

Вратари: Ян Облак («Атлетико» Мадрид), Вид Белец («Апоэль»), Матевж Видовшек («Олимпия»);

Защитники: Петар Стоянович («Эмполи»), Яка Бийол («Удинезе»), Юре Балковец («Аланьяспор»), Миха Блажич («Анже»), Йон Горенц Станкович («Штурм»), Жан Карничник («Целе»), Давид Брекало («Викинг»), Ваня Дркушич («Сочи»);

Полузащитники: Ясмин Куртич («Паок»), Бенджамин Вербич («Панатинаикос»), Миха Зайц («Фенербахче»), Домен Чрнигой («Салернитана»), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда Черин («Панатинаикос»), Томи Хорват («Штурм»), Тими Макс Эльшник («Олимпия»);

Нападающие: Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Лука Захович («Погонь-Щецин»), Беньямин Шешко («Зальцбург»), Жан Целар («Лугано»), Андрес Фомбергар («Сан-Лоренсо»), Жан Випотник («Марибор»).

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