Казахстан лишился нападающего и нашел ему замену перед стартом отбора на Евро-2024

Источник: КФФ

Нападающий «Кайрата», Артур Шушеначев, не будет участвовать в ближайших матчах из-за полученной травмы. Его место в составе займет форвард «Актобе» — Абылайхан Жумабек, который был вызван из резервного списка.

Напомним, что УТС сборной Казахстана начнется 16 марта в Астане, а в марте наша команда сыграет против Словении (23 марта) и Дании (26 марта) в рамках отбора на Евро-2024.