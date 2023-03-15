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21:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан лишился нападающего и нашел ему замену перед стартом отбора на Евро-2024

Внесены изменения в основной список национальной сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Казахстан
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Источник: КФФ

Нападающий «Кайрата», Артур Шушеначев, не будет участвовать в ближайших матчах из-за полученной травмы. Его место в составе займет форвард «Актобе» — Абылайхан Жумабек, который был вызван из резервного списка.

Напомним, что УТС сборной Казахстана начнется 16 марта в Астане, а в марте наша команда сыграет против Словении (23 марта) и Дании (26 марта) в рамках отбора на Евро-2024.

Отметим, что в группе H, помимо Казахстана, Дании и Словении, представлены команды Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.

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