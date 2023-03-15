Казахстан лишился нападающего и нашел ему замену перед стартом отбора на Евро-2024
Внесены изменения в основной список национальной сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Казахстан
Внесены изменения в основной список национальной сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Нападающий «Кайрата», Артур Шушеначев, не будет участвовать в ближайших матчах из-за полученной травмы. Его место в составе займет форвард «Актобе» — Абылайхан Жумабек, который был вызван из резервного списка.
Напомним, что УТС сборной Казахстана начнется 16 марта в Астане, а в марте наша команда сыграет против Словении (23 марта) и Дании (26 марта) в рамках отбора на Евро-2024.
Отметим, что в группе H, помимо Казахстана, Дании и Словении, представлены команды Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино.