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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду вызвали в сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2024

Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на отборочные матчи Евро-2024.

Португалия
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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии по футболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщается в Twitter национальной команды.

Португальцы дома сыграют с командой Лихтенштейна (23 марта) и на выезде встретятся со сборной Люксембурга (26 марта).

Ранее СМИ сообщали, что Роналду не планирует завершать выступление в сборной, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После турнира с поста главного тренера ушел Фернанду Сантуш, с которым, по слухам, у Роналду произошел конфликт. В январе национальную команду возглавил испанец Роберто Мартинес.

В составе сборной Португалии пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций УЕФА.

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