Роналду вызвали в сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2024
Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на отборочные матчи Евро-2024.
Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на отборочные матчи Евро-2024.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии по футболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщается в Twitter национальной команды.
Португальцы дома сыграют с командой Лихтенштейна (23 марта) и на выезде встретятся со сборной Люксембурга (26 марта).
Ранее СМИ сообщали, что Роналду не планирует завершать выступление в сборной, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После турнира с поста главного тренера ушел Фернанду Сантуш, с которым, по слухам, у Роналду произошел конфликт. В январе национальную команду возглавил испанец Роберто Мартинес.
В составе сборной Португалии пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций УЕФА.