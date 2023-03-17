Роналду вызвали в сборную Португалии на отборочные матчи Евро-2024

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии по футболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщается в Twitter национальной команды.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду не планирует завершать выступление в сборной, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После турнира с поста главного тренера ушел Фернанду Сантуш, с которым, по слухам, у Роналду произошел конфликт. В январе национальную команду возглавил испанец Роберто Мартинес.