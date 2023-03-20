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12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тикнизян сможет сыграть за сборную Армении в марте

В пресс-службе сборной Армении сообщили «СЭ», что защитник «Локомотива» сможет сыграть за национальную команду в марте.

Армения
Россия
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Источник: РИА "Новости"

Ранее «СЭ» сообщал, что Тикнизян получил паспорт Армении.

«Тикнизян получил паспорт и сможет сыграть за сборную Армении», — сообщили «СЭ» в пресс-службе национальной команды.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

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