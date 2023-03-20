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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Qazsport покажет матчи сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Телеканал Qazsport покажет мартовские матчи сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: КФФ

На старте квалификации команда Магомеда Адиева проведет два матча в Астане — 23-го против Словении (21:00) и 26-го против Дании (19:00).

Обе игры в прямом эфире будет транслировать Qazsport.

Отметим, что в группе H, помимо Казахстана, Дании и Словении, также представлены команды Северной Ирландии, Финляндии и Сан-Марино.

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