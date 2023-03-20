Qazsport покажет матчи сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
Телеканал Qazsport покажет мартовские матчи сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Телеканал Qazsport покажет мартовские матчи сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте квалификации команда Магомеда Адиева проведет два матча в Астане — 23-го против Словении (21:00) и 26-го против Дании (19:00).
Обе игры в прямом эфире будет транслировать Qazsport.
Отметим, что в группе H, помимо Казахстана, Дании и Словении, также представлены команды Северной Ирландии, Финляндии и Сан-Марино.