Казахстан в отборе на Евро-2024: кто может дебютировать за сборную? Есть пять кандидатов

Источник: КФФ

Потенциальных новичков сборной пятеро. Трое из них ранее уже вызывались тренерским штабом главной команды страны, но шансов выйти на поле ребята так и не получили. Крайне маловероятно, что все они получат возможность и в этот раз, но хотя бы кто-то из пятерки наверняка может заслужить доверие Адиева.

Бекхан Шайзада (вратарь, 25 лет)

Впервые вратарь «Ордабасы» получил вызов в сборную два года назад. С тех пор Шайзада девять раз оказывался на скамейке запасных, но на поле в официальных матчах так и не выходил. В этом сезоне на клубном уровне он не имеет постоянного места в составе — все дело в подписании шымкентцами Мухаммеджана Сейсена. Оба провели по два официальных матча на старте кампании-2023, но вызов в сборную получил только Бекхан.

Несмотря на этот вызов, вряд ли Шайзаде стоит рассчитывать на игровое время. Игорь Шацкий все еще кандидат номер один на место в старте, а за ним следует опытный Стас Покатилов, у которого в клубе равных конкурентов нет.

Талгат Кусяпов (защитник, 24 года)



Центрдеф «Каспия» в прошлом сентябре присутствовал на скамейке запасных сборной в матче с Азербайджаном (0:3). Теперь у него вновь появляется шанс дебютировать за национальную команду. Тем более, что матч со Словенией пропустит из-за дисквалификации Нуралы Алип. Хорошей альтернативой ему является именно Кусяпов. Он играет в похожей манере и также является левоногим, как и Нуралы.

Перед стартом сезона-2023 «Астана» отдала Талгата в аренду в родной для него «Каспий». Пока команда играет крайне неудачно, потерпев три поражения в трех матчах. Кусяпов провел на поле максимальное количество времени и забил один гол.

Лев Скворцов (крайний защитник, 23 года)

Впервые вызван в главную команду страны защитник подмосковных «Химок». Только в феврале Скворцов подписал контракт с клубом высшего дивизиона России, а до этого он играл в Казахстане. После возобновления сезона в РПЛ «Химки» сыграли в трех матчах, набрав лишь одно очко. Однако Льва на поле зрители так ни разу и не увидели.

Конкуренция на флангах защиты у Адиева всегда на хорошем уровне. Выбор игроков есть, и Скворцов уступает остальным в плане опыта. Но, возможно, даже без игровой практики в клубе ему удастся получить несколько минут в матчах за сборную. Скоростные качества и цепкость Льва могут пригодиться команде по мере приближения финального свистка.

Стоит отметить, что у Скворцова богатый опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные Казахстана. Суммарно он провел за эти команды порядка 40 матчей.

Арман Кенесов (универсальный полузащитник, 22 года)

Ровно год назад футболист «Актобе» получил первый вызов в сборную. Он был в заявке в обеих встречах с командой Молдовы (2:1, 0:1 (5:4 — по пен.), а также в июньской игре со Словакией (1:0). Сейчас же его шансы выйти на поле лишь увеличились, ведь в новом сезоне он играет важную роль в «Актобе».

Команда выиграла все три стартовых матча в КПЛ-2023, а Кенесов в каждой игре выходил в старте, а еще сделал ассист в разгромном победном матче против «Астаны» (4:1). Поэтому игрок находится в хорошей форме. А его умение играть на самых разных позициях (крайний защитник, центрхав, вингер, атакующий полузащитник) должно только радовать Адиева. Посмотрим, получит ли Арман свой шанс в одной из ближайших игр.

Владислав Прокопенко (оттянутый форвард, 22 года)

Воспитанник «Астаны» достиг ощутимого прогресса в зимнее межсезонье. В составе родного клуба он наигрывался как игрок стартового состава, и с началом официальных игр эта тенденция не закончилась. В четырех матчах нового сезона Прокопенко неизменно появлялся в основе столичных, а в одной из встреч отметился голом.

Да, Владислав пока не играл все 90 минут, но в целом он показывает неплохую игру, которую вряд ли ожидали увидеть от него болельщики. Как бы прискорбно ни звучало, но в «Астане» очень редко местные воспитанники становятся важными действующими лицами в основной команде. Теперь Прокопенко может с этим поспорить.

Адиев может использовать его и как нападающего, и как атакующего полузащитника. Очень хорош он и в двойке форвардов в качестве оттянутого игрока. Вряд ли Владислав сразу попадет в старт, но его выход на замену вполне реален. Не исключено, что одним из конкурентов Прокопенко по позиции будет его ровесник из «Актобе» Кенесов.