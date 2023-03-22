Тренер Словении назвал главную силу сборной Казахстана

Источник: UEFA

— Мы относимся к сопернику с уважением, но в то же время мы уверены в себе. У нас есть небольшие проблемы из-за микротравм игроков. Завтра будет серьезная игра, и мы сфокусированы на ней и на подготовке. Сегодняшняя тренировка будет очень важна для нас, чтобы адаптироваться к условиям и газону стадиона. В рамках нее мы увидим, насколько готовы футболисты к матчу. Наша цель в этой квалификации — удачно стартовать, для этого нам нужно показать свой максимум.

— Кого вы считаете фаворитом группы?

— Я не очень хорош в прогнозах. Самое главное — фокусироваться на игре сборной Словении. Мы относимся с уважением ко всем соперникам, начиная с Дании и заканчивая Сан-Марино.

— В прошлом году сборная Казахстана здорово проявила себя в Лиге наций. Что вы можете сказать о сопернике?

— Конечно, мы смотрели и анализировали все матчи. Такие показатели дадут сборной Казахстана определенную уверенность в себе. Я не хотел бы никого выделять персонально, но хотел бы сказать, что сила сборной Казахстана в команде, в единстве.

— Знаете ли вы кого-то из лидеров сборной Казахстана, к примеру, Бахтиера Зайнутдинова?

— Как мы уже сказали ранее, будет некорректно выделять кого-то персонально. Мы знаем об игроках, которые играют в других чемпионатах, но есть и не менее качественные футболисты, которые выступают за «Астану», «Тобол» и другие казахстанские команды. У соперника качественный состав и хороший тренер.