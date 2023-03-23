Финиш Роналду, Тедеско в Бельгии, Англия против Италии. Сегодня — старт отбора Евро-2024 без России

Где пройдет финальный этап

Финальный этап чемпионата Европы примет у себя Германия. На статус хозяина турнира также претендовала Турция, но немцы обошли ее заявку. Объединенная Германия впервые получила право на проведение Евро, однако в 1988 году континентальный турнир проходил на территории ФРГ.

Матчи чемпионата примут десять городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Штутгарт, Гельзенкирхен, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, Дюссельдорф, Кельн и Гамбург. Старт турнира назначен на 14 июня 2024 года, финал — на 14 июля.

Кто участвует

В стартующем сегодня отборочном турнире сыграют 53 сборные — на две меньше, чем входит в УЕФА. Германия не участвует в нем на правах хозяйки соревнований, а Россия — по решению Союза европейских футбольных ассоциаций. Причина отстранения нашей сборной — постановление УЕФА от февраля 2023 года о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Формат турнира

Все участники разбиты на десять групп, в семи из которых — по пять сборных, а в трех других — по шесть. Всего предусмотрено 10 туров: первый откроется сегодня, а заключительный запланирован на конец ноября 2023 года.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдавия

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра

Группа J: Португалия, Босния, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

В финальный этап традиционно выйдут 24 команды. Прямые путевки на Евро получат те, кто займет первое или второе место в своей отборочной группе. Кроме того, на правах хозяина в турнире примет участие Германия. Еще три путевки на чемпионат будут разыграны между 12 сборными, которые не попали в топ-2 своей группы, но успешно выступили в Лиге наций-2022/23.

Участники стыковых матчей будут определяться согласно рейтингу Лиги наций. По умолчанию на его вершине находятся победители четырех групп трех сильнейших лиг.

Победители Лиги А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

Победители Лиги В: Израиль, Босния, Сербия, Шотландия

Победители Лиги С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Однако конечный состав участников стыковых матчей наверняка поменяется — если кто-то из этих сборных попадет на Евро через классический отборочный турнир, то ее заменит следующая по рейтингу команда. В стыковых матчах нужно одержать две победы над двумя разными противниками.

Фавориты и интриги

После расширения числа участников Евро вероятность досрочного схода грандов заметно снизилась. Не похоже, что и сейчас кто-то из топ-сборных останется без путевки в Германию — даже если кому-нибудь не удастся занять первое или второе место в группе, можно будет исправить ситуацию посредством стыковых матчей Лиги наций.

Группа С самая интригующая: в нее попали оба финалиста предыдущего чемпионата Европы — Англия и Италия, а также сборная Украины, которая два года назад добралась до четвертьфинала. Плюс Северная Македония — участник Евро-2020.

В группе В друг с другом тоже сойдутся гранды — Нидерланды и Франция. В квинтете А непросто будет Испании — с ней встретятся Эрлинг Холанн и Хвича Кварацхелия. В группе D интригует противостояние Армении и Турции, выходящее за рамки футбола, а в группе G интересна дуэль Сербии и Черногории — еще недавно они вместе играли на чемпионате мира под единым флагом.

Во многих топ-сборных сменились главные тренеры. Испанией теперь руководит Луис де ла Фуэнте, Нидерландами — Роналд Куман, Португалией — Роберто Мартинес, Бельгией — экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Если часть тренеров дебютирует, то некоторые футболисты близки к завершению карьеры в своих сборных. Роберту Левандовски 34 года, Луке Модричу — 37, Криштиану Роналду — 38. Для звезд Польши, Хорватии и Португалии стартующий отборочный турнир Евро может стать последним в карьере, поэтому их игрой нужно успеть насладиться.