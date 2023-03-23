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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини: сборная Италии хочет вернуться на тот уровень, когда выиграла Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с Англией, который состоится сегодня, 24 марта, начало — в 22:45 мск.

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Источник: Reuters

«Мы отлично готовимся к игре и уверены, что Неаполь поддержит нас. Завтра мы хотим хорошо начать в этой квалификации. Представлять сборную — это самое прекрасное, что только может быть.

У нас есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли чемпионат Европы, но всё будет зависеть от нас и от нашего желания. Завтра на поле в основном будут игроки, кто выступит на самом Евро. Мы будем вводить новых игроков постепенно, как мы это делали на матчах Лиги наций.

Мы прошли путь от большой радости, такой как чемпионат Европы, до большого разочарования, такого как неучастие на мундиале. Однако нам всё же удалось выйти в “финал четырёх” Лиги наций. Завтра мы выйдем на поле с большим желанием отобраться на следующий чемпионат Европы», — приводит слова Манчини Pazzi Di Fanta.

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