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14:14 (мск), источник: ТАСС

Пять футболистов сборной Нидерландов покинули расположение команды из-за вирусной инфекции

В марте сборная Нидерландов сыграет с командами Франции и Гибралтара.

Нидерланды
Франция
ГибралтарОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 марта. Расположении сборной Нидерландов по футболу из-за вирусной инфекции покинули пять игроков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Расположение национальной команды покинули вратарь Барт Вербрюгген, защитники Маттейс де Лигт и Свен Ботман, полузащитник Джоуи Верман и нападающий Коди Гакпо. Вместо них к сборной присоединятся голкипер Кьелл Схерпен, игрок обороны Стефан де Врей и хавбек Райан Гравенберх.

Во время сбора нидерландцы проведут два матча в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года. 24 марта сборная Нидерландов встретится на выезде с командой Франции, 27 марта национальная команда примет представителей Гибралтара.

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