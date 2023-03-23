Пять футболистов сборной Нидерландов покинули расположение команды из-за вирусной инфекции
В марте сборная Нидерландов сыграет с командами Франции и Гибралтара.
В марте сборная Нидерландов сыграет с командами Франции и Гибралтара.
ТАСС, 23 марта. Расположении сборной Нидерландов по футболу из-за вирусной инфекции покинули пять игроков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.
Расположение национальной команды покинули вратарь Барт Вербрюгген, защитники Маттейс де Лигт и Свен Ботман, полузащитник Джоуи Верман и нападающий Коди Гакпо. Вместо них к сборной присоединятся голкипер Кьелл Схерпен, игрок обороны Стефан де Врей и хавбек Райан Гравенберх.
Во время сбора нидерландцы проведут два матча в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года. 24 марта сборная Нидерландов встретится на выезде с командой Франции, 27 марта национальная команда примет представителей Гибралтара.