Сборную Казахстана лишили сенсации на старте отбора Евро-2024

Источник: КФФ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева поля. На 24-й минуте отличился форвард «Актобе» Максим Самородов, замкнувший головой фланговую подачу от Яна Вороговского. Увы, подопечные Магомеда Адиева не сумели развить свое преимущество, а в начале второго тайма пропустили ответный мяч.

На 47-й минуте гости получили право на угловой, после розыгрыша которого Давид Брекало выиграл верховую борьбу у казахстанцев и удачно пробил в дальний угол ворот Игоря Шацкого.

В ходе второй 45-минутки Магомед Адиев выпустил на замену Бауыржана Исламхана, Бахтиера Зайнутдинова и других игроков. Но они не особо помогли команде. Более того, на 78-й минуте гости во второй раз огорчили хозяев поля. Петар Стоянович одной передачей оставил не у дел всю оборону казахстанской сборной, а Жан Випотник в касание переправил мяч в ворота Шацкого.