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20:39 (мск), источник: Vesti.kz

Сборную Казахстана лишили сенсации на старте отбора Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу неудачно провела стартовый матч со Словенией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: КФФ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева поля. На 24-й минуте отличился форвард «Актобе» Максим Самородов, замкнувший головой фланговую подачу от Яна Вороговского. Увы, подопечные Магомеда Адиева не сумели развить свое преимущество, а в начале второго тайма пропустили ответный мяч.

На 47-й минуте гости получили право на угловой, после розыгрыша которого Давид Брекало выиграл верховую борьбу у казахстанцев и удачно пробил в дальний угол ворот Игоря Шацкого.

В ходе второй 45-минутки Магомед Адиев выпустил на замену Бауыржана Исламхана, Бахтиера Зайнутдинова и других игроков. Но они не особо помогли команде. Более того, на 78-й минуте гости во второй раз огорчили хозяев поля. Петар Стоянович одной передачей оставил не у дел всю оборону казахстанской сборной, а Жан Випотник в касание переправил мяч в ворота Шацкого.

Как итог, футболисты Адиева с поражения начинают квалификацию на Евро. 26 марта они попытаются реабилитироваться в домашней игре с Данией.

Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Словения
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