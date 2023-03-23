Тренер Словении оценил сборную Казахстана после первого матча в отборе на Евро

"Я счастлив тем, как завершился матч. Он был сложным и мы показали не лучшую свою игру. Рад, что набрали три очка и поздравляю своих игроков. Начало было не совсем удачным, но во втором таймы мы стали играть лучше. Ранняя замена немного сбила с толку, но изменения, которые мы внесли после перерыва, показали результат, который мы планировали.
Турнир только начался. Каждая команда будет биться за очки. Будет много сложных матчей, вне зависимости от того, против кого будем играть. Особенно я рад сегодня, так как мы выиграли у непростого соперника на непростом поле. Я не позволю своим игрокам недооценивать кого-то из соперников", — сказал Кек.
Напомним, что сборная Казахстана проиграла Словении со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет 26 марта в Астане против Дании.