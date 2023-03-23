Тренер Словении оценил сборную Казахстана после первого матча в отборе на Евро

"Я счастлив тем, как завершился матч. Он был сложным и мы показали не лучшую свою игру. Рад, что набрали три очка и поздравляю своих игроков. Начало было не совсем удачным, но во втором таймы мы стали играть лучше. Ранняя замена немного сбила с толку, но изменения, которые мы внесли после перерыва, показали результат, который мы планировали.