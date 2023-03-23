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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Словении оценил сборную Казахстана после первого матча в отборе на Евро

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал игру против национальной команды Казахстана на старте отборочного цикла Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что матч в Астане был сложным.

Казахстан
СловенияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: sof.si

"Я счастлив тем, как завершился матч. Он был сложным и мы показали не лучшую свою игру. Рад, что набрали три очка и поздравляю своих игроков. Начало было не совсем удачным, но во втором таймы мы стали играть лучше. Ранняя замена немного сбила с толку, но изменения, которые мы внесли после перерыва, показали результат, который мы планировали.

Турнир только начался. Каждая команда будет биться за очки. Будет много сложных матчей, вне зависимости от того, против кого будем играть. Особенно я рад сегодня, так как мы выиграли у непростого соперника на непростом поле. Я не позволю своим игрокам недооценивать кого-то из соперников", — сказал Кек.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла Словении со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет 26 марта в Астане против Дании.

Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Словения
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