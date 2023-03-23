Магомед Адиев разобрал поражение сборной Казахстана в стартовом матче отбора на Евро

"Начало матча нормальным было. Были и выходы у нас. Как и планировали играли против соперника. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но нормально. Забили гол. Но в последние минуты отдали инициативу сопернику. Ну и в начале второго тайма пропустили гол, это немного ввело в ступор. Потом пропустили в меньшинстве, игрока там не хватило. Может быть надо было быстрее замену сделать. Скажем, обстоятельства сложились против нас.
У нас большое количество футболистов не заиграны в своих командах, конечно, это сказывается.
У нас мало защитников. Плюс вчера на тренировке выбыл Куат. Это давало мало маневров", — сказал Адиев.
Напомним, что сборная Казахстана проиграла Словении со счетом 1:2. Следующий матч команда Адиева проведет 26 марта в Астане против Дании.