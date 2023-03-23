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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Магомед Адиев разобрал поражение сборной Казахстана в стартовом матче отбора на Евро

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, комментируя поражение от Словении в стартовой игре отбора на Евро-2024, отметил, что остался доволен первым таймом. Он провел послематчевую пресс-конференцию, на которой разобрал встречу в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
СловенияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

"Начало матча нормальным было. Были и выходы у нас. Как и планировали играли против соперника. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но нормально. Забили гол. Но в последние минуты отдали инициативу сопернику. Ну и в начале второго тайма пропустили гол, это немного ввело в ступор. Потом пропустили в меньшинстве, игрока там не хватило. Может быть надо было быстрее замену сделать. Скажем, обстоятельства сложились против нас.

У нас большое количество футболистов не заиграны в своих командах, конечно, это сказывается.

У нас мало защитников. Плюс вчера на тренировке выбыл Куат. Это давало мало маневров", — сказал Адиев.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла Словении со счетом 1:2. Следующий матч команда Адиева проведет 26 марта в Астане против Дании.

Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Словения
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