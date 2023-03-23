«Жду Бахтиера в Италии». Игрок сборной Словении высоко оценил уровень Зайнутдинова

— Хорошая игра вашей команды: сразу же в первом туре удалось добыть три очка на выезде. Какие впечатления от этого?

— Да, нашей команде была очень важна победа. Было очень тяжело, мы это понимали, поэтому хорошо подготовились.

— Что поменялось после перерыва, ведь вы проигрывали, но затем пошла другая игра?

— Не думаю, что многое поменялось. Игра немного преобразилась тактически, эмоционально тоже. В первом тайме мы тоже хорошо играли, но во втором чуть получше. Очень рад за команду, что удалось забить два гола и выиграть.

— Насколько переломным стал гол, забитый после перерыва?

— Да, я думаю, это очень хороший гол. Забить в начале второго тайма было важно. Думаю, сборной Казахстана было неприятно, а с точки зрения ментальности нам было важно забить.

— Какие сложности есть в том, чтобы играть первый матч отборочного цикла, и сразу в Казахстане? Расстояние, погода, поле…

— Да, ощущается немного по-другому, очень далеко. Но мы знали это, и подготовились к игре очень хорошо. Рад за команду, важна только победа.

— Тебе удалось сыграть против своего экс-одноклубника по ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова. Ты был удивлен, когда увидел его в нападении?

— Да, я знал, что он долго не играл, и я рад за него. Было приятно увидеться с ним на поле. У меня есть хорошие воспоминания от игры с ним в одном клубе.

— Бахтиер является большой звездой в Казахстане. Ты сейчас играешь в чемпионате Италии, и Зайнутдинова как раз многие «светают» туда. Как думаешь, он сможет заиграть в чемпионате Италии?

— Думаю, что он очень хороший игрок. Считаю, что он сможет заиграть там. Жду его в Италии!

— Вы обменялись футболками с ним после игры?

— Да.

Отметим, что 24-летний Бийол выступает за «Удинезе» в чемпионате Италии. С 2018 по 2022 годы он принадлежал московскому ЦСКА, в составе которого поиграл и с Зайнутдиновым.