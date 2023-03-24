Криштиану Роналду установил рекорд по числу матчей за национальные сборные

Роналду вышел в стартовом составе в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Лихтенштейна. Португалец превзошел достижение игрока из Кувейта Бадера аль-Мутавы, который 196 раз выходил на поле в составе своей сборной. Победителем матча стала сборная Португалии, выигравшая со счетом 4:0. Голы забили Жуан Канселу (8-я минута), Бернарду Сильва (47) и Роналду (51 — с пенальти, 63).

Сборные Португалии и Лихтенштейна выступают в группе J вместе с командами Боснии и Герцеговины, Словакии, Люксембурга и Исландии. В следующем матче португальцы на выезде сыграют против сборной Люксембурга 26 марта, футболисты из Лихтенштейна в этот же день примут исландцев.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». По ходу карьеры игрок выступал за английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». С декабря 2022 года Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. 38-летний аль-Мутава выступает за кувейтский клуб «Аль-Кадисия». В составе сборной Кувейта форвард играет с 2003 года.

В других матчах группы J сборная Боснии и Герцеговины дома победила исландцев (3:0), команда Люксембурга на выезде сыграла вничью со словаками (0:0), В группе Н датчане дома победили финнов (3:1), сборная Северной Ирландии в гостях обыграла команду Сан-Марино (2:0), казахстанцы дома уступили словенцам (1:2). В группе С команда Северной Македонии дома обыграла сборную Мальты (2:1).