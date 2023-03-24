Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии по футболу

Кейн реализовал пенальти на 44-й минуте встречи. 29-летний нападающий забил 54-й гол в составе национальной команды и обошел по этому показателю Уэйна Руни. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Англии. У англичан, помимо Кейна, отличился Деклан Райс (13-я минута), у итальянцев гол забил Матео Ретеги (56). На 80-й минуте у англичан был удален защитник Люк Шоу.

Свой первый матч в составе сборной Англии Кейн провел в марте 2015 года, всего в национальной команде на его счету 81 матч, 54 гола и 17 результативных передач. Вместе со сборной он становился серебряным призером чемпионата Европы в 2021 году и бронзовым призером Лиги наций в 2019-м.

Сборные Италии и Англии являются финалистами прошлого чемпионата Европы, тогда победу в серии пенальти одержали итальянцы. В нынешнем отборочном турнире обе сборные выступают в группе С вместе с командами Северной Македонии, Украины и Мальты.