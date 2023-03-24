Сказка завершена? Почему сборная Казахстана проиграла Словении

Прошлогоднее выступление сборной Казахстана в Лиге наций вдохновило многих болельщиков, но, к сожалению, оно ввело в заблуждение и по сути оказалось чудом, а чудо — явление эпизодическое, в то время как футбол — игра достаточно справедливая, если оценивать ее на дистанции.

После товарищеского матча с Узбекистаном в прошлом году Магомед Адиев говорил о намерении поднять игру команды выше. И тут имелись в виду игровой стиль и некоторый уход от исключительно оборонительной манеры. Но спустя четыре месяца ничего не изменилось.

Сборная Казахстана вышла в привычном низком блоке c предельно насыщенной обороной и акцентом на быстрые контратаки, надеясь на ошибки соперника в переходных фазах. И при этом нельзя забывать, что у нашей сборной были определенные привилегии перед соперником. Это касается в том числе подготовки, ведь ради сборной был перестроен весь календарь чемпионата Казахстана и таким образом команда Адиева получила целую неделю для тренировок, в отличие от большинства сборных в Европе, включая словенцев, которые начали работу в полноценном составе лишь в понедельник.

Кроме того, газон «Астана Арены» остается проблемой для всех наших соперников в той или иной степени, что и подтвердил Матьяж Кек после матча. Но эта бесконечная ставка на искусственный газон в Астане уже набила оскомину. В любой даже средней европейской сборной синтетика неприемлема, однако для нас это почему-то нормально и мы не хотим играть на натуральном поле, как это принято в действительно футбольных странах. Занятно, но даже Нуралы Алип на днях заявил, что сборная могла бы играть в Алматы, а если быть на точнее, «на лучшем газоне в Казахстане». Но нет, синтетика наше все!

С точки зрения наполнения и качества игры сборная Казахстана не удивила и не показала ничего нового. Если говорить о персоналиях, Ян Вороговский был лучшим в нашем составе, и это в очередной раз подтверждает, что даже находясь в условиях второго дивизиона чемпионата Бельгии можно прибавить и выглядеть в разы сильнее, чем большинство игроков из ведущих клубов КПЛ. По сути, почти вся опасность в атаке от нашей команды исходила именно от Яна, но лишь одна неплохо работающая функция не может поставить голы на поток.

Гол и энергия Максима Самородова, безусловно, порадовали, но при этом тревожит, что конкуренцию не ощущают большинство других игроков сборной. Костяк опытных ребят в лице Аслана Дарабаева, Асхата Тагыбергена, Сергея Малого и Александра Марочкина отыграл ниже среднего, но даже после такого они вряд ли потеряют место в основе. Отсутствие Нуралы Алипа показало, что команде катастрофически не хватало защитника с первым пасом, у того же Малого процент точности передач был ниже 60! Также нападающие сборной Словении терзали наших центрбеков и очевидно выигрывали у них в скорости, спасала лишь подстраховка. И, что примечательно, мы видим, в какой ситуации те же Дарабаев, Габышев и Аймбетов в «Астане». Там они игроки запаса, и, похоже, это вполне справедливо, просто в сборной у них нет такой конкуренции. Постепенно спадает все очарование и от игры Рамазана Оразова. Возможно, именно такие матчи показывают, почему ему на данный момент не удалось перебраться даже в локальный европейский чемпионат.