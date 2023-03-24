УЕФА 4 апреля обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на чемпионат Европы

ТАСС, 24 марта. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 апреля обсудит вопрос исключения сборной Белоруссии из квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Об этом говорится в письме президента организации Александера Чеферина, направленного депутатам Европарламента, которое имеется в распоряжении германского журнала Sportschau.

«УЕФА уже давно намерен обсудить положение Белоруссии на предстоящем заседании исполнительного комитета, — говорится в письме. — Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своем письме».

15 марта газета Politico, в распоряжении которой оказалось соответствующее письмо, адресованное Чеферину, сообщила, что более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы. Его авторы полагают, что «факт участия белорусской сборной в чемпионате УЕФА позже будет использован [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его хорошо принимают в международном сообществе». Депутаты Европарламента в письме назвали нынешние меры УЕФА «неполноценными», по их словам, они «не отражают того, что белорусские власти делают в отношении прав человека».

3 марта в УЕФА заявили, что все домашние матчи белорусских сборных и клубов будут перенесены на нейтральные поля. На игры, где белорусские сборные и клубы будут номинальными хозяевами, не будут допускаться зрители.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Белоруссии в квалификации к европейскому первенству попала в группу I вместе с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Андорры и Косова. Первый матч белорусы должны провести 25 марта на своем поле против швейцарцев.