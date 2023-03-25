Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Швеции в первом матче под руководством Тедеско

ТАСС, 25 марта. Сборная Бельгии со счетом 3:0 победила команду Швеции в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в пятницу в шведском городе Сольна.

Сборная Бельгии провела первый матч под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. Немец возглавил команду 8 февраля, его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Предыдущим главным тренером сборной Бельгии был испанец Роберто Мартинес, возглавлявший ее с августа 2016 года. Специалист покинул должность 1 декабря 2022 года после завершения групповой стадии чемпионата мира в Катаре, которую бельгийцы не сумели преодолеть.