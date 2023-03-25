Мбаппе обошел Бензема по количеству забитых мячей в составе сборной Франции по футболу

ТАСС, 25 марта. Сборная Франции со счетом 4:0 обыграла команду Нидерландов в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в пятницу на арене «Стад де Франс» в Париже.

Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (2-я минута), Дайо Упамекано (8) и Килиан Мбаппе (21, 88). В добавленное ко второму тайму время нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай не реализовал пенальти. Мбаппе провел первый матч в качестве капитана сборной Франции. Предыдущий капитан национальной команды, голкипер Уго Льорис, ранее завершил международную карьеру.

Мбаппе записал на свой счет 37-й и 38-й голы в составе сборной Франции. Он вышел на пятое место в истории национальной команды, обойдя по этому показателю обладателя «Золотого мяча» нападающего Карима Бензема, который объявил о завершении карьеры в сборной 19 декабря 2022 года. Лидером сборной Франции по количеству забитых мячей является форвард Оливье Жиру, который установил данное достижение во время чемпионата мира в Катаре. На его счету 53 результативных удара.

Защитник Дейли Блинд стал восьмым игроком в истории сборной Нидерландов, который сумел преодолеть отметку в 100 матчей за национальную команду. На седьмом месте по числу игр за нидерландскую сборную расположился Филлип Коку (101), лидером является Уэсли Снейдер (134).

Рональд Куман провел первый матч после возвращения на пост главного тренера сборной Нидерландов. На этом посту он сменил Луи ван Гала, который покинул должность по окончании мирового первенства в Катаре. С 2018 по 2020 год Куман уже возглавлял сборную Нидерландов, под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций в 2019 году и отобралась на чемпионат Европы 2021 года. Последним местом работы специалиста была «Барселона», с которой он завоевал Кубок Испании в 2021 году.