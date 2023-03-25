Мбаппе и Гризманн растерзали оборону Нидерландов, Лукаку отметил хет-триком премьеру Тедеско

Кошмарное возвращение Кумана

Второй день отборочного турнира снова подарил игру с приставкой «топ». Серебряный призер ЧМ-2022 против четвертьфиналиста — это уже круто. Кроме того, на «Стад де Франс» стоило прийти, чтобы проводить завершивших карьеру в национальной команде Льориса, Манданда, Варана и Матюиди. А тут еще каждая сборная до матча подарила крутые сюжеты.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 24.03.2023, 22:45 Франция 4 Нидерланды 0

В случае с Францией — это назначение на пост капитана Мбаппе. Данное решение Дидье Дешама изначально вызвало жаркую дискуссию в стране, а огненным его сделала реакция разочарованного Гризманна. Говорили, он даже задумался об уходе из национальной команды, и эту ситуацию постарался сгладить побеседовавший с партнером по сборной Мбаппе. Килиан признался, что воспринял бы случившееся аналогичным образом, а получившего должность вице-капитана Гризманна назвал самым важным футболистом эпохи Дешама. «Я ему не начальник», — признался Мбаппе.

Едва началась игра, новый капитан выдал голевой пас своему заму. При этом атака Франции родилась с крутого подката Гризманна, который, кстати, на этом не успокоился и организовал второй гол подачей со штрафного. Упамекано буквально внес мяч в ворота, воспользовавшись ошибкой Силессена.

Что касается голландцев, то Роналд Куман словно вернулся в тот период работы в «Барселоне», когда его обрекли на увольнение, не подписав Месси и продав еще несколько важных игроков. Здесь же «Оранжевых» поразил вирус, из-за которого расположение команды покинули пять игроков, включая Гакпо и-де Лигта. Да и начинался сбор с известия о том, что травмы оставили вне игры Френки де Йонга и Копмайнерса.

Тем не менее состав Нидерландов выглядел конкурентоспособным. Единственное, гости не могли довести до ума свои атаки, и Куман уже в середине первого тайма заменил провалившегося в центре поля Тэйлора на Вегхорста. Только рвалось там, где тонко. Речь об обороне, в которой дебютировал Гертрайда. В минувшие выходные этот латераль забил победный мяч «Аяксу» и укрепил лидерство «Фейеноорда», а в Сен-Дени ему пришлось играть в центре обороны.

И там все в очередной раз сломалось, когда не коснувшийся мяча Коло Муани сымитировал передачу, что привело к выходу Мбаппе один на один. 3:0 на 21-й минуте в игре сопоставимых по классу соперников — аномальный результат. В том числе и с точки зрения статистики. Нидерланды так кошмарно не начинали игры больше века. Если быть совсем точным — со встречи против Швеции в августе 1919-го! А трехцветные так эффективно не атаковали с 1953-го, причем тогда в соперниках был всего лишь Люксембург.

Фактически это превратило второй тайм в формальность. Скучно не было, однако интрига отсутствовала. Хотя второй гол Мбаппе получился красивым и особенным. С 38 точными ударами капитан обошел Бензема, возвращения в сборную которого ждать не стоит. Ну, а вышедший на замену Блинд точно не таким представлял свой 100-й матч за голландскую команду. Даже Депай на пятой добавленной минуте не забил 11-метровый! С грозой пенальтистов Меньяном в воротах Франция может быть спокойной.

Евро-2024. Отборочные Группа B, 24.03.2023, 22:45 Гибралтар 0 Греция 3



И В Н П М О 1. Франция 1 1 0 0 4–0 3 2. Греция 1 1 0 0 3–0 3 3. Ирландия 0 0 0 0 0–0 0 4. Гибралтар 1 0 0 1 0–3 0 5. Нидерланды 1 0 0 1 0–4 0

27 марта. Ирландия — Франция, Нидерланды — Гибралтар.

Рангник тоже выиграл

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа F, 24.03.2023, 22:45 Швеция 0 Бельгия 3

Доменико Тедеско начал работу в Бельгии, доверив капитанскую повязку Де Брейне. В составе «Красных дьяволов» уже нет попрощавшегося со сборной Азара, однако новых имен не так много. Онана, Теате и ярко играющий под началом Сандро Шварца в «Герте» Лукебакио уже вызывались раньше. А Фас, вынесший мяч с ленточки после обострения Кулушевски, был в заявке на ЧМ-2022.

Впереди же солировала старая гвардия. Феррейра-Карраско едва не забил в первой же атаке, а счет легким кивком головы открыл Лукаку. Он же отличился в начале второго тайма, причем в роли ассистента снова выступил Лукебакио. Увенчал бенефис оформившего хет-трик Лукаку шикарный пас Бакайоко.

Этот 19-летний форвард ПСВ — один из тех, кого впервые вызвал Тедеско. Вот это — идеальная связь поколений. И то, чего не было, например, у Швеции, несмотря на выход со скамейки 41-летнего Ибрагимовича. Лукаку, не забивавший за сборную полтора года, затмил и Залатана, и всех остальных. Теперь на его счету 71 гол в национальной команде, и он в пятерке лучших снайперов Европы всех времен, опередив немца Мирослава Клозе.

Ромелу Лукаку | Источник: Reuters

Еще один любопытный факт касается бывшего тренера «Спартака». В свои 37 лет Тедеско так и не стал рекордсменом Бельгии. После Второй мировой войны «дьяволов» тренировал 35-летний англичанин Билл Гормли.

Евро-2024. Отборочные Группа F, 24.03.2023, 22:45 Австрия 4 Азербайджан 1

В другом матче этой группы победа также осталась за специалистом, отметившимся в РПЛ. Возглавляемая Ральфом Рангником Австрия уверенно разобралась с Азербайджаном, для начала растранжирив несколько моментов, а потом дважды забив за две минуты. Как настоящий капитан сыграл в этот вечер Забитцер, оформивший дубль. Полузащитник «МЮ» еще и результативной подачей углового отметился, а у гостей гол престижа тоже оказался на счету капитана — бывшего игрока «Сатурна» и «Спартака» Махмудова.



И В Н П М О 1. Австрия 1 1 0 0 4–1 3 2. Бельгия 1 1 0 0 3–0 3 3. Эстония 0 0 0 0 0–0 0 4. Азербайджан 1 0 0 1 1–4 0 5. Швеция 1 0 0 1 0–3 0

27 марта. Австрия — Эстония, Швеция — Азербайджан.

Провал Сантуша

Евро-2024. Отборочные Группа E, 24.03.2023, 22:45 Чехия 3 Польша 1

Дебют Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Польши получился шокирующим. Его команда в Праге к началу третьей минуты уже пропустила два мяча, а унизительным получилось первое же взятие ворот. Во-первых, в голевую передачу трансформировался вброс аута Цоуфалом. Во-вторых, Крейчи поразил цель на 28-й секунде матча! Ну, а третий гол организовали два бывших игрока российских клубов — вырезавший пас к площади ворот Крал и пробивший в касание Кухта.

Евро-2024. Отборочные Группа E, 24.03.2023, 22:45 Молдавия 1 Фарерские острова 1



И В Н П М О 1. Чехия 1 1 0 0 3–1 3 2. Фареры 1 0 1 0 1–1 1 3. Молдавия 1 0 1 0 1–1 1 4. Албания 0 0 0 0 0–0 0 5. Польша 1 0 0 1 1–3 0

27 марта. Молдавия — Чехия, Польша — Албания.

Группа G

Евро-2024. Отборочные Группа G, 24.03.2023, 22:45 Сербия 2 Литва 0

Сербию отличает умение придумать себе проблемы на ровном месте. Это едва не случилось с Литвой, когда при счете 1:0 хозяева провалились в обороне. От локальной катастрофы спас Ваня Милинкович-Савич, остановивший выход Янкаускаса один на один. И тут же игры с огнем прекратил Тадич, к голу приплюсовавший результативную передачу на Влаховича. Этот гол сделал Сербию лидером группы.

Евро-2024. Отборочные Группа G, 24.03.2023, 20:00 Болгария 0 Черногория 1



И В Н П М О 1. Сербия 1 1 0 0 2–0 3 2. Черногория 1 1 0 0 1–0 3 3. Венгрия 0 0 0 0 0–0 0 4. Болгария 1 0 0 1 0–1 0 5. Литва 1 0 0 1 0–2 0

27 марта. Венгрия — Болгария, Черногория — Сербия.