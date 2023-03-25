Сборная Шотландии разгромила Кипр в матче отбора Евро-2024
Сборная Шотландии дома обыграла команду Кипра в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:0.
Шотландия
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Сборная Шотландии дома обыграла команду Кипра в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:0.
На 21-й минуте счет открыл Джон Макгинн, на 87-й и 90+3-й дублем отметился Скотт Мактоминай.
На 90+5-й минуте с поля был удален защитник киприотов Николас Иоанну.
В другом матче группы A Испания сегодня, 25 марта, примет Норвегию.