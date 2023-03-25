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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Шотландии разгромила Кипр в матче отбора Евро-2024

Сборная Шотландии дома обыграла команду Кипра в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:0.

Шотландия
КипрОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На 21-й минуте счет открыл Джон Макгинн, на 87-й и 90+3-й дублем отметился Скотт Мактоминай.

На 90+5-й минуте с поля был удален защитник киприотов Николас Иоанну.

В другом матче группы A Испания сегодня, 25 марта, примет Норвегию.

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3:0
Первый тайм: 1:0
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