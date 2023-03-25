Белорусские футболисты крупно проиграли Швейцарии на старте квалификации Евро-2024

Первым соперником белорусов в квалификации стала сборная Швейцарии, поединок состоялся на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Саде. Неудачи для нашей команды начались вскоре после стартового свистка: уже на четвертой минуте счет открыл полузащитник «крестоносцев» Ренато Штеффен. На этом проблемы для подопечных Кондратьева не закончились: спустя 12 минут все тот же Штеффен удвоил преимущество своей команды, а на излете получаса игры оформил хет-трик.

На перерыв команды отправились при счете 3:0 в пользу швейцарцев, которые и не думали останавливаться на достигнутом. В середине второго тайма Гранит Джака и Зени Амдуни отправили в ворота Андрея Кудравца еще по мячу, доведя итоговый результат до разгромного. В итоге 0:5 — одно из крупнейших поражений сборной Беларуси в ее истории.

В параллельном матче в Тель-Авиве встретились соперники команд по отборочной группе — Израиль и Косово, поединок закончился вничью 1:1. Также в пуле I выступает сборная Румынии, которая и станет следующим оппонентом подопечных Кондратьева. Второй матч белорусских футболистов в отборе на Евро-2024 пройдет 28 марта в Бухаресте и стартует в 21.45 по минскому времени.