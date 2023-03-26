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13:20 (мск), источник: Прессбол

ЧЕ-2024. «Такие матчи выигрывают с двузначными числами. Белорусы стояли как флагштоки». Швейцарцы о 5:0

Штеффен шутит по поводу хет-трика, а болельщики спорят в сети. Зарубежный взгляд на старт «белакрылых» в квалификации чемпионата Европы.

Беларусь
ШвейцарияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Беларуси в последние годы неизменно помогает соперникам устанавливать статистические достижения. Издание Blick вынесло в заголовок редкость — хет-трик Ренато Штеффена: «Первый хет-трик в национальной сборной с 1960 года. Разбушевавшийся Штеффен обеспечил швейцарский старт мечты в квалификации».

— Несмотря на резвый старт от белорусов национальная команда полностью контролировала игру, а, обеспечив внушительный разрыв в счете, перешла в энергосберегающий режим. Ведь с победой 5:0 швейцарская сборная покидает Сербию вполне удовлетворенной, — пишет журналист blick.ch.

Худшим игроком матча автор статьи назвал белорусского защитника Романа Юзепчука, а атмосферу на стадионе — не достойной международных матчей.

— Атмосфера на почти 100-летнем стадионе «Караджордже» с пустыми трибунами была унылой и совсем не достойной международных матчей. Но, в конце концов, газон оказался не так плох, как можно было опасаться.

Герой матча Штеффен, выступающий за «Лугано», довольно сдержанно прокомментировал успех, отметив, что хочет забрать игровой мяч, подписать и подарить сыну, смотревшему встречу по телевизору.

— Конечно, я забивал и более сложные мячи (смеется). К тому же я отдал слишком много плохих передач, особенно в стартовой фазе игры. Рад, что хоть раз смог оправдать доверие тренера. Не будет никаких проблем, если во вторник я вернусь на скамейку запасных, все в порядке, — не без иронии отметил 31-летний футболист.

Полузащитник «Челси» Денис Закария сменил в основе травмированного Джибриля Соу из «Айнтрахта». Последний игрок выходил в страте полтора года назад.

— Всегда приятно играть с первых минут. Это действительно придает мне много сил. У нас в «Челси» сложный сезон, в том числе и для меня лично. Работаю каждый день, чтобы пробиться в стартовый состав. И когда играю в старте, стараюсь доказать, что достоин этого. Но в «Челси», как и в национальной сборной, много отличных игроков, — сказал Закария.

Комментарии пользователей blick.ch:

 — Ну что ж, после такого придется ехать в Женеву во вторник смотреть матч.

 — Задачу выполнили. Давайте порадуемся.

 — Ребят, ну это 97-е место в рейтинге ФИФА.

 — Будем честными. Беларусь тоже не так уж сильна.

 — Давайте посмотрим правде в глаза. Беларусь далекооо не сильная команда.

 — В Швейцарии можно быть уверенным в одном: независимо от того, насколько крупно выиграет националка, всегда найдется достаточное количество недовольных, которые будут принижать победу. Печально.

Ответ: Невероятно, но факт! Люди просто хотят веселиться в комментариях.

Ответ: Мы должны радоваться убедительной победе, но одержанной над командой, занимающей 97-е место в мировом рейтинге, а не над командой, входящей в топ-30. Поэтому, думаю, не стоит витать в облаках.

Ответ: Друг, люди, которые не в ладу с собой и миром, всегда ворчат и ноют. На самом деле их надо жалеть, потому что они не получают или уже забыли, как получать положительные эмоции.

 — Даже Беларусь еще нужно обыграть с таким счетом. Отличное выступление сборной.

 — 5:0 против команды, которая находится максимум на уровне 1-го дивизиона, а мы уже празднуем как чемпионы мира.

 — Обидно для Штеффена и всей команды, что это была не домашняя игра с полными трибунами.

Ответ: Полные трибуны на сборной Беларуси? Ну да, ну да…

 — 5:0 против такой команды, извините, это показатель слабости. В таких матчах нужно выигрывать как минимум с двузначными, если не с трехзначными числами. Якин просто неподходящий тренер для этой сборной! Я даже сомневаюсь в проходе на чемпионат Европы в Германии.

Ответ: Это первоклашка писал?

Ответ: «Трехзначные»? Ты вообще футбол смотрел когда-нибудь?

Ответ: Кажется, никто не понял юмора.

 — Ну Беларусь — совсем не показатель.

Ответ: Беларусь — совсем не то.

 — Что это за игра? Как тренировка. Белорусам объяснили, где они находятся?

 — Алексу Лукашенко это совсем не понравится.

 — Футбол без зрителей скучен, даже с таким количеством голов.

 — У этого соперника практически нет игроков уровня суперлиги. Слабо, очень слабо. Результат — единственный положительный момент.

Ответ: Еще один, для которого стакан всегда наполовину пуст. Нет бы просто порадоваться.

 — Все, что я вижу, — это чрезвычайно утомительная игра. Белорусы, все одиннадцать, сзади, а швейцарцы с мячом чуть поодаль. Не хочу ругаться, но что швейцарцам делать, кроме как забивать мячи? Белорусы ничего не делают, только стоят как флагштоки…

 — Штеффен, ты ли это?

Ответ: Единственный хет-трик Штеффена)).

Беларусь
0:5
Первый тайм: 0:3
Швейцария
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