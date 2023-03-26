ЧЕ-2024. «Такие матчи выигрывают с двузначными числами. Белорусы стояли как флагштоки». Швейцарцы о 5:0

Комментарии пользователей blick.ch:



— Ну что ж, после такого придется ехать в Женеву во вторник смотреть матч.



— Задачу выполнили. Давайте порадуемся.



— Ребят, ну это 97-е место в рейтинге ФИФА.



— Будем честными. Беларусь тоже не так уж сильна.



— Давайте посмотрим правде в глаза. Беларусь далекооо не сильная команда.



— В Швейцарии можно быть уверенным в одном: независимо от того, насколько крупно выиграет националка, всегда найдется достаточное количество недовольных, которые будут принижать победу. Печально.



Ответ: Невероятно, но факт! Люди просто хотят веселиться в комментариях.



Ответ: Мы должны радоваться убедительной победе, но одержанной над командой, занимающей 97-е место в мировом рейтинге, а не над командой, входящей в топ-30. Поэтому, думаю, не стоит витать в облаках.



Ответ: Друг, люди, которые не в ладу с собой и миром, всегда ворчат и ноют. На самом деле их надо жалеть, потому что они не получают или уже забыли, как получать положительные эмоции.



— Даже Беларусь еще нужно обыграть с таким счетом. Отличное выступление сборной.



— 5:0 против команды, которая находится максимум на уровне 1-го дивизиона, а мы уже празднуем как чемпионы мира.



— Обидно для Штеффена и всей команды, что это была не домашняя игра с полными трибунами.



Ответ: Полные трибуны на сборной Беларуси? Ну да, ну да…



— 5:0 против такой команды, извините, это показатель слабости. В таких матчах нужно выигрывать как минимум с двузначными, если не с трехзначными числами. Якин просто неподходящий тренер для этой сборной! Я даже сомневаюсь в проходе на чемпионат Европы в Германии.



Ответ: Это первоклашка писал?



Ответ: «Трехзначные»? Ты вообще футбол смотрел когда-нибудь?



Ответ: Кажется, никто не понял юмора.



— Ну Беларусь — совсем не показатель.



Ответ: Беларусь — совсем не то.



— Что это за игра? Как тренировка. Белорусам объяснили, где они находятся?



— Алексу Лукашенко это совсем не понравится.



— Футбол без зрителей скучен, даже с таким количеством голов.



— У этого соперника практически нет игроков уровня суперлиги. Слабо, очень слабо. Результат — единственный положительный момент.



Ответ: Еще один, для которого стакан всегда наполовину пуст. Нет бы просто порадоваться.



— Все, что я вижу, — это чрезвычайно утомительная игра. Белорусы, все одиннадцать, сзади, а швейцарцы с мячом чуть поодаль. Не хочу ругаться, но что швейцарцам делать, кроме как забивать мячи? Белорусы ничего не делают, только стоят как флагштоки…



— Штеффен, ты ли это?



Ответ: Единственный хет-трик Штеффена)).