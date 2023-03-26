Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Россия
Ирак
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Енисей
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Лихтенштейн
Исландия
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Уфа
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Нефтехимик
30
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Дания
32
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Португалия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Динамо Мх
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Родина
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Кубань
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волга
00
Все события
18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсационный камбэк! Казахстан отыгрался с 0:2 и одержал первую победу в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над командой Дании в рамках квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Встреча группы H состоялась на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.

Датчане сделали заявку на победу уже в первом тайме, забив два безответных мяча. Сначала на 21-й минуте игры счет открыл 20-летний Расмус Хойлунд, а спустя 15 минут он же оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме Казахстану удалось переломить ход игры. На 72-й минуте Бахтиер Зайнутдинов реализовал пенальти и сократил отставание до минимума. А за пять минут до завершения основного времени Асхат Тагыберген дальним ударом и вовсе сравнял счет.

Победу Казахстану принес Абат Аймбетов, отличившийся на 89-й минуте.

Таким образом, сборная Казахстана одержала первую победу в квалификации, тогда как Дания потерпела первое поражение.

Напомним, на старте кампании Казахстан дома уступил Словении (1:2), а Дания обыграла Финляндию (3:1).

Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь