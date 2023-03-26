Сенсационный камбэк! Казахстан отыгрался с 0:2 и одержал первую победу в отборе на Евро-2024
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над командой Дании в рамках квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над командой Дании в рамках квалификации чемпионата Европы-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы H состоялась на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.
Датчане сделали заявку на победу уже в первом тайме, забив два безответных мяча. Сначала на 21-й минуте игры счет открыл 20-летний Расмус Хойлунд, а спустя 15 минут он же оформил дубль и удвоил преимущество гостей.
Во втором тайме Казахстану удалось переломить ход игры. На 72-й минуте Бахтиер Зайнутдинов реализовал пенальти и сократил отставание до минимума. А за пять минут до завершения основного времени Асхат Тагыберген дальним ударом и вовсе сравнял счет.
Победу Казахстану принес Абат Аймбетов, отличившийся на 89-й минуте.
Таким образом, сборная Казахстана одержала первую победу в квалификации, тогда как Дания потерпела первое поражение.
Напомним, на старте кампании Казахстан дома уступил Словении (1:2), а Дания обыграла Финляндию (3:1).