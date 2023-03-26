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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Дании разочарованы поражением от Казахстана в отборе на Евро

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн прокомментировал поражение от Казахстана в матче отборочного цикла Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что такой результат больше не должен повториться.

Казахстан
ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

"Поздравляю Казахстан с победой. Мы, конечно, очень разочарованы таким исходом. Я думаю, что мы играли хорошо большую часть матча. Но последние 15 минут были ужасные. Это не вопрос тактики, это вопрос настроя. Этот результат должен быть последним.

Такое больше не должно повториться. В начале второго тайма у нас было несколько возможностей забить, но мы их не использовали.

Мы выпустили игроков, которые были готовы. Я выпустил тот состав и сделал замены, потому что нам нужна была стабильность в поле. Если говорить о настрое, мы могли бы лучше себя проявить.

Но я сказал игрокам в перерыве, что важно забить третий гол, который закроет все вопросы. И мы могли сделать это в начале второго тайма.

К пенальти нет вопросов. В моменте со вторым пропущенным голом можно было бы сыграть по-другому. И третий пропущенный гол — такое неприемлемо. И я, как тренер, должен более серьезно подходить к подготовке к таким матчам.

Мы именно такого давления и ожидали от сборной Казахстана. Атмосфера на матче была замечательная, но наши игроки играют в хороших клубах и были к такому тоже готовы", — сказал Юльманн.

Напомним, матч прошел сегодня, 26 марта, в Астане и завершился со счетом 3:2. По ходу матча сборная Казахстана уступала 0:2, но совершила камбэк и вырвала победу. Отметим, что на предыдущем Евро Дания завоевала бронзу.

Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
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