В сборной Дании разочарованы поражением от Казахстана в отборе на Евро

"Поздравляю Казахстан с победой. Мы, конечно, очень разочарованы таким исходом. Я думаю, что мы играли хорошо большую часть матча. Но последние 15 минут были ужасные. Это не вопрос тактики, это вопрос настроя. Этот результат должен быть последним.

Такое больше не должно повториться. В начале второго тайма у нас было несколько возможностей забить, но мы их не использовали.

Мы выпустили игроков, которые были готовы. Я выпустил тот состав и сделал замены, потому что нам нужна была стабильность в поле. Если говорить о настрое, мы могли бы лучше себя проявить.

Но я сказал игрокам в перерыве, что важно забить третий гол, который закроет все вопросы. И мы могли сделать это в начале второго тайма.

К пенальти нет вопросов. В моменте со вторым пропущенным голом можно было бы сыграть по-другому. И третий пропущенный гол — такое неприемлемо. И я, как тренер, должен более серьезно подходить к подготовке к таким матчам.

Мы именно такого давления и ожидали от сборной Казахстана. Атмосфера на матче была замечательная, но наши игроки играют в хороших клубах и были к такому тоже готовы", — сказал Юльманн.