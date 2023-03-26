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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Об этом можно только мечтать». Дебютант сборной Казахстана шокирован победой над Данией

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов оценил свой дебют за национальную команду. В этой игре казахстанская дружина одержала невероятную волевую победу над соперниками из Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Матч, прошедший на «Астана Арене» в рамках отборочного цикла Евро-2024, завершился победой сборной Казахстана со счетом 3:2. К перерыву хозяева поля уступали со счетом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи во втором тайме.

— Ты дебютировал в национальной сборной в таком матче, о котором будут вспоминать и через десять, и через 20 лет. Какие впечатления?

— Я просто в шоке! Я как будто до сих пор сплю и не понимаю, что происходит (смеется). Это лучшее, что могло произойти. Честно, в шоке до сих пор.

— Твой выход на замену был спонтанным, так как он был связан с травмой твоего партнера по команде. Перед игрой у тебя был разговор с тренером?

— Ко мне тренер подошел до матча в раздевалке, и сказал, что сегодня будет мой дебют. Попросил спокойно выйти на поле, играть в свою игру и не переживать. За этот шанс проявить себя я очень благодарен ему и всему тренерскому штабу.

— Ты можешь назвать эту атмосферу лучшей, при которой ты когда-либо играл?

— Лучшего у меня не было никогда в жизни (смеется). Об этом можно только мечтать!

Напомним, что 23-летний Скворцов с начала года выступает за клуб российской премьер-лиги — подмосковные «Химки». Для него это первый матч в составе национальной сборной Казахстана. На поле он вышел в первом тайме вместо получившего травму Михаила Габышева.

Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
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