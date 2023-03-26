«Об этом можно только мечтать». Дебютант сборной Казахстана шокирован победой над Данией

Матч, прошедший на «Астана Арене» в рамках отборочного цикла Евро-2024, завершился победой сборной Казахстана со счетом 3:2. К перерыву хозяева поля уступали со счетом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи во втором тайме.

— Ты дебютировал в национальной сборной в таком матче, о котором будут вспоминать и через десять, и через 20 лет. Какие впечатления?

— Я просто в шоке! Я как будто до сих пор сплю и не понимаю, что происходит (смеется). Это лучшее, что могло произойти. Честно, в шоке до сих пор.

— Твой выход на замену был спонтанным, так как он был связан с травмой твоего партнера по команде. Перед игрой у тебя был разговор с тренером?

— Ко мне тренер подошел до матча в раздевалке, и сказал, что сегодня будет мой дебют. Попросил спокойно выйти на поле, играть в свою игру и не переживать. За этот шанс проявить себя я очень благодарен ему и всему тренерскому штабу.

— Ты можешь назвать эту атмосферу лучшей, при которой ты когда-либо играл?

— Лучшего у меня не было никогда в жизни (смеется). Об этом можно только мечтать!