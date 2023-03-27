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00:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга. Роналду оформил второй дубль подряд

ТАСС, 26 марта. Сборная Португалии со счетом 6:0 разгромила команду Люксембурга в выездном матче второго тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в воскресенье.

Люксембург
Португалия
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Источник: Reuters

Дважды в составе португальцев отличился Криштиану Роналду (9-я, 31-я минуты), по голу на свой счет записали Жоау Феликс (15), Бернарду Силва (18), Отавио (77) и Рафаэл Леау (89). На 85-й минуте Леау не реализовал пенальти.

Роналду оформил дубль во втором матче за национальную команду подряд. В первом туре отбора к чемпионату Европы нападающий забил дважды в домашней игре против команды Лихтенштейна (4:0). Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей в составе сборных, теперь на его счету 122 гола за национальную команду.

В других матчах группы J сборная Словакии на своем поле переиграла команду Боснии и Герцеговины (2:0), а сборная Исландии на выезде разгромила команду Лихтенштейна (7:0). По итогам двух туров сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы с 6 очками. Следом расположились команды Словакии (4), Боснии и Герцеговины (3), Исландии (3), Люксембурга (1) и Лихтенштейна (0). Следующие матчи команды проведут 17 июня — португальцы примут боснийцев, исландцы — словаков, футболисты из Люксембурга — команду Лихтенштейна.

В других матчах игрового дня сборная Англии дома победила команду Украины (2:0). С таким же счетом завершились еще два матча — сборная Словении на своем поле переиграла команду Сан-Марино, а сборная Италии в гостях обыграла команду Мальты. Сборная Финляндии на выезде оказалась сильнее команды Северной Ирландии (1:0).

Люксембург
0:6
Первый тайм: 0:4
Португалия
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