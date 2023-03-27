Адиев сравнил победу над Данией с успехом в Лиге наций

"Обыкновенно, спокойно воспринял победу. Наверное, игры в Лиге наций для меня больше значили. Возможно, последняя победа с Беларусью важнее, чем вчерашняя. Потому что там мы стали первыми, а здесь еще абсолютно ничего не сделано — мы выиграли один матч.

Конечно, матч с Данией станет одним из лучших. Есть важные и статусные игры, и когда ты выигрываешь, они для тебя много значат. Поверьте, у меня бывали и во Второй лиге победные игры, и они для меня были очень счастливыми!", — цитирует Адиева Sport24.