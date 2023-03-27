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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Адиев сравнил победу над Данией с успехом в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о победе команды над Данией в матче отбора на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он сравнил эту победу с успехом команды в Лиге наций, где национальная выиграла свою группу.

Казахстан
ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

"Обыкновенно, спокойно воспринял победу. Наверное, игры в Лиге наций для меня больше значили. Возможно, последняя победа с Беларусью важнее, чем вчерашняя. Потому что там мы стали первыми, а здесь еще абсолютно ничего не сделано — мы выиграли один матч.

Конечно, матч с Данией станет одним из лучших. Есть важные и статусные игры, и когда ты выигрываешь, они для тебя много значат. Поверьте, у меня бывали и во Второй лиге победные игры, и они для меня были очень счастливыми!", — цитирует Адиева Sport24.

Напомним, сборная Казахстана обыграла Данию со счетом 3:2. По ходу встречи команда Адиева уступала со счетом 0:2.

Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
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