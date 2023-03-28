Сборная Франции обыграла ирландцев в отборочном матче на чемпионат Европы по футболу

Мяч на 50-й минуте забил Бенжамен Павар.

В другой встрече группы В сборная Нидерландов дома со счетом 3:0 разгромила команду Гибралтара. В турнирной таблице французы занимают первое место (6 очков; 2 матча), далее идут команды Греции (3;1), Нидерландов (3;2), Ирландии (0;1) и Гибралтара (0;2). 16 июня сборная Франции сыграет с командой Гибралтара, ирландцы встретятся с греками.

В группе Е сборная Чехии в гостях сыграла вничью с командой Молдавии (0:0), поляки на своем поле обыграли албанцев (1:0). В матчах группы F сборная Австрии дома обыграла команду Эстонии (2:1), шведы на своем поле разгромили азербайджанцев (5:0). В группе D сербы на выезде обыграли черногорцев (2:0), сборная Венгрии дома победила команду Болгарии (3:0).