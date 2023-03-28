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00:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции обыграла ирландцев в отборочном матче на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 27 марта. Сборная Франции со счетом 1:0 на выезде обыграла команду Ирландии в матче второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Встреча прошла в понедельник.

Франция
ИрландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Мяч на 50-й минуте забил Бенжамен Павар.

В другой встрече группы В сборная Нидерландов дома со счетом 3:0 разгромила команду Гибралтара. В турнирной таблице французы занимают первое место (6 очков; 2 матча), далее идут команды Греции (3;1), Нидерландов (3;2), Ирландии (0;1) и Гибралтара (0;2). 16 июня сборная Франции сыграет с командой Гибралтара, ирландцы встретятся с греками.

В группе Е сборная Чехии в гостях сыграла вничью с командой Молдавии (0:0), поляки на своем поле обыграли албанцев (1:0). В матчах группы F сборная Австрии дома обыграла команду Эстонии (2:1), шведы на своем поле разгромили азербайджанцев (5:0). В группе D сербы на выезде обыграли черногорцев (2:0), сборная Венгрии дома победила команду Болгарии (3:0).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

Ирландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
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