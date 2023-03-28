Белорусская «молодежка» сыграла вничью с греками в квалификации футбольного ЧЕ

Во вторник подопечные Сергея Ясинского в Афинах встречались со сверстниками из Греции. Начало поединка сложилось для нашей «молодежки» не лучшим образом, в положении отстающих гости обнаружили себя уже на 11-й минуте — 0:1. Сравнять цифры белорусам удалось на старте второго тайма, когда мяч в греческие ворота отправил Максим Касараб. В оставшееся до финального свистка время счет на табло не изменился, в итоге 1:1, белорусы играют вничью во второй раз подряд. В дебютном матче отбора, прошедшем 24 марта, наши парни расписали мир с Андоррой (0:0).