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28 марта, источник: БЕЛТА

Белорусская «молодежка» сыграла вничью с греками в квалификации футбольного ЧЕ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) провели второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
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Во вторник подопечные Сергея Ясинского в Афинах встречались со сверстниками из Греции. Начало поединка сложилось для нашей «молодежки» не лучшим образом, в положении отстающих гости обнаружили себя уже на 11-й минуте — 0:1. Сравнять цифры белорусам удалось на старте второго тайма, когда мяч в греческие ворота отправил Максим Касараб. В оставшееся до финального свистка время счет на табло не изменился, в итоге 1:1, белорусы играют вничью во второй раз подряд. В дебютном матче отбора, прошедшем 24 марта, наши парни расписали мир с Андоррой (0:0).

Следующий поединок молодежная сборная Беларуси проведет только в июне: соперниками подопечных Ясинского снова станут футболисты из Андорры. Также в нашей квалификационной группе G выступят команды Португалии, Хорватии и Фарерских островов.

Отборочные матчи молодежного Евро-2025 завершатся в октябре следующего года. В финальную стадию чемпионата Европы для футболистов не старше 21 года напрямую попадут победители девяти групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся 6 обладателей вторых мест.

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