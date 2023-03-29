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00:58 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании проиграла шотландцам в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 28 марта. Сборная Испании со счетом 0:2 на выезде проиграла команде Шотландии в матче второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Встреча прошла во вторник.

Испания
ШотландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Оба мяча забил Скотт Мактоминей (7-я и 51-я минуты).

В другом матче группы А сборные Грузии и Норвегии сыграли вничью в Батуми со счетом 1:1. Сборная Шотландии возглавляет группу с шестью очками после двух матчей, далее идут команды Испании (3 очка; 2 игры), Норвегии (1; 2), Грузии (1; 1) и Кипра (0; 1). В следующем туре 17 июня сборная Шотландии сыграет в гостях с командой Норвегии, а грузины встретятся на выезде с киприотами.

В группе I сборная Швейцарии разгромила дома команду Израиля (3:0), румыны на своем поле оказались сильнее белорусов (2:1), сборная Косова дома сыграла вничью с командой Андорры (1:1). После двух туров первое место занимает сборная Швейцарии (6 очков), далее идут команды Румынии (6), Косова (2), Андорры (1), Израиля (1) и Белоруссии (0).

Во встречах группы D сборная Уэльса дома обыграла команду Латвии (1:0), хорваты в гостях оказались сильнее турецкой команды (2:0). Первое место занимает сборная Уэльса (4 очка; 2 матча), далее идут команды Хорватии (4; 2), Турции (3; 2), Армении (0; 1) и Латвии (0; 1).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Шотландия
2:0
Первый тайм: 1:0
Испания
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