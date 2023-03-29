Сборная Испании проиграла шотландцам в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

Оба мяча забил Скотт Мактоминей (7-я и 51-я минуты).

В другом матче группы А сборные Грузии и Норвегии сыграли вничью в Батуми со счетом 1:1. Сборная Шотландии возглавляет группу с шестью очками после двух матчей, далее идут команды Испании (3 очка; 2 игры), Норвегии (1; 2), Грузии (1; 1) и Кипра (0; 1). В следующем туре 17 июня сборная Шотландии сыграет в гостях с командой Норвегии, а грузины встретятся на выезде с киприотами.

В группе I сборная Швейцарии разгромила дома команду Израиля (3:0), румыны на своем поле оказались сильнее белорусов (2:1), сборная Косова дома сыграла вничью с командой Андорры (1:1). После двух туров первое место занимает сборная Швейцарии (6 очков), далее идут команды Румынии (6), Косова (2), Андорры (1), Израиля (1) и Белоруссии (0).

Во встречах группы D сборная Уэльса дома обыграла команду Латвии (1:0), хорваты в гостях оказались сильнее турецкой команды (2:0). Первое место занимает сборная Уэльса (4 очка; 2 матча), далее идут команды Хорватии (4; 2), Турции (3; 2), Армении (0; 1) и Латвии (0; 1).