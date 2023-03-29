Сборная Беларуси по футболу проиграла Румынии в квалификации Евро-2024

Во вторник «белокрылые» на Национальном стадионе Бухареста встречались со сборной Румынии. Как и в предыдущем матче против Швейцарии, проблемы для подопечных Георгия Кондратьева начались довольно быстро. Уже на 17-й минуте игры Николаэ Станчу вывел свою команду вперед, а буквально в следующей же румынской атаке Андрей Буркэ удвоил преимущество хозяев. Счет 2:0 продержался на табло более часа игрового времени, и лишь незадолго до окончания второго тайма нападающий минского «Динамо» Владислав Морозов сократил отставание белорусов до минимума. Оставшихся на спасение минут гостям, увы, не хватило — в итоге 1:2, сборная Беларуси терпит в отборе второе поражение кряду. Румыния, наоборот, стартует в группе I с двух викторий в двух играх. Следующие матчи в квалификации Евро-2024 подопечные Кондратьева проведут летом: соперниками нашей команды станут футболисты Израиля (16 июня) и Косово (19 июня).