В голове моей туманы-Маны. Сборная Беларуси вновь проиграла — теперь румынам

Беглый взгляд на стартовый состав соперников переживать заставлял не очень-то. Один представитель французской лиги 1, игрок «Эмполи», три футболиста из второго итальянского дивизиона и еще один легионер из китайского «Ухань Фри Таунс». Остальные представляют румынский чемпионат. Подумалось, что такого Кузьму можно брать. Но, перейдя тут же к составу нашей сборной и не найдя там игроков «Арсенала», «Милана» или даже «Трабзонспора», водрузил шапку на место. Повода для уверенности в положительном результате не давали ни список наших легионеров, ни сезонная удаль местных ребят — ведь чемпионат только отмерил один тур. Стартовый состав, если сравнивать с игрой против Швейцарии, претерпел четыре изменения: вместо давшего пять Кудравца позицию в воротах занял Плотников, в защите Полякова и Юзепчука заменили Хадаркевич и Быков, а группу атаки разбавил Бахар, занявший место Гречихо.



Прочая великолепная семерка осталась прежней. Волков, Малькевич, Эбонг, Ковалев, Яблонский, Селява и Хващинский снова оказались в старте и готовились доказать, что не флагштоки.



Было неизвестно, о чем думает перед игрой «товарищ Хачикян», так как предматчевая пресс-конференция не получилась содержательной, но можно предположить, что Кондратьеву было неспокойно. Все-таки, поражение со счетом 0:5 для сборной Беларуси событие пока еще не рядовое. И чтобы не дать новому руководству БФФ возможность тотчас начать мести по-новому, нужен был положительный результат. Или яркая игра, или… Не та ситуация, когда можно отделаться хорошей миной в пресс-центре, при неудачных действиях на поле.



При таких исходных пропустить гол уже на семнадцатой минуте — не лучшая идея. Но после того, как представитель «Ухань Фри Таунс» Николае Станчу реализовал стандарт, главному тренеру сборной впору было задаваться тем же вопросом, что и Чернышевский в своей самой известной работе: «Что делать?»



А когда через две минуты после первого взятия ворот Плотников пустил и второй — уже герценовские «Кто виноват?» читались на лице Георгия Петровича. Ближе всех к тренеру на скамейке находился помощник Ровнейко, но доподлинно неизвестно, посоветовал ли он тренеру поискать виноватого в зеркале.



А дальше: «Злодей все не шутит — руки-ноги он мухе веревками крутит». Можно спорить о том, насколько оказалось справедливым преимущество хозяев в два гола уже к перерыву, но то, что белорусам снова ничего не дали сделать впереди — факт. Ноль ударов в створ при всего трех попытках — статистика атакующих действий в первой половине была хуже, чем на таком же отрезке матча со Швейцарией.



Учитывая, что голы сборная рожает только по дорогостоящей программе ЭКО, и в предыдущий раз дважды в официальном матче белорусы забивали 12 игр назад Уэльсу, рассчитывать во втором тайме приходилось лишь на чудо.



«Прилетит вдруг волшебник … и подарит пятьсот эскимо». Пожалуй, единственной магической опцией Кондратьева сейчас являются замены. Потому что «тактические схемы не играют в футбол, а играют живые люди». В заявке на матч числились два запасных вратаря — Макавчик и Кудравец. Мало ли что, пришлось бы вцепиться в «ноль-ноль» зубами. Но первый тайм диктовал применять план Б. И поэтому первым на поле появился номинальный защитник Юзепчук, вместо центрального нападающего Хващинского. «Ни шагу назад, — подумалось. — Будут отстаивать счет, позволяющий назвать поражение достойным». Но нет, следуют перестановки с выдвижением Бахара на острие и тут же возникает момент на миллион долларов — Иван оказывается неточен.



После этого белорусы начали играть лучше соперников. Наверное, потому, что румынам играть лучше уже не требовалось. Вышел вместо Яблонского Климович, имел еще один отличный момент Бахар, но этого было мало. И только когда вместо Бахара вышел Морозов, сработала магия замен — нападающий минского «Динамо» забил с паса Климовича.



И все-таки. Да, сборная Беларуси провела хороший второй тайм, в котором была лучше соперника. Да, команда не опустила руки, получив легкие 0:2 на старте, но о чем будет говорить главный тренер, получивший у руля сборной уже восемнадцатое поражение в официальных матчах — при пяти ничьих и лишь одной победе. Неужели снова об удовлетворении самоотдачей игроков, о вере в светлое будущее и ни разу об отставке?



Следующий отборочный матч к чемпионату Европы 2024 года сборная Беларуси проведет 16 июня. Соперник — сборная Израиля.



Сергей Владыко