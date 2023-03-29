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11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Вместо «Зенита» — два года без футбола. Возвращение казахстанской звезды похоже на сказку

Исламхан не играл 24 месяца, но помог своей сборной сенсационно победить Данию в отборе Евро-2024.

Зенит
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Источник: страница сборной Казахстана в VK

Главная сенсация первых туров отборочного цикла Евро-2024 — это, несомненно, победа сборной Казахстана над Данией. Команда российского тренера Магомеда Адиева выдала в матче с полуфиналистом Евро-2020 и участником последнего чемпионата мира феерические 16 минут, превратив 0:2 в 3:2. Свой вклад в неожиданный успех казахстанцев внесли полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который забил первый гол хозяев и был заменён при счёте 1:2, и защитник «Зенита» Нуралы Алип. Он провёл на поле все 90+ минут.

Отдельного рассказа заслуживает и ещё один герой, чьё выступление на таком уровне вообще похоже на сказку.

«Зенит» мог подписать звезду сборной Казахстана за два года до трансфера Алипа. В январе 2020-го на зимние сборы петербургской команды приехал на тот момент 26-летний атакующий полузащитник Бауыржан Исламхан. Он был капитаном национальной команды и «Кайрата», трижды признавался лучшим игроком страны.

Игравший в Казахстане легенда «Зенита» Андрей Аршавин по потенциалу сравнивал Исламхана с Генрихом Мхитаряном. Зимой 2020-го полузащитник отработал с «Зенитом» сбор в Катаре, поучаствовал в спаррингах и в целом произвёл неплохое впечатление. Правда, усложнял подписание Исламхана тот факт, что его пришлось бы вносить в заявку как легионера, поскольку футболисты из ЕАЭС переставали попадать под лимит в РПЛ только с лета того года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил об Исламхане после первых тренировок следующее: «Он очень хорошо работает с мячом, технически оснащён очень здорово: хорошая передача, хороший удар. Посмотрим. Мы его видели и раньше, и сейчас нам важно было посмотреть, насколько большой объём работы он выполняет и насколько способен выдерживать в борьбе и на скорости тот уровень, который нам необходим».

Бауыржан Исламхан | Источник: страница «Зенита» в VK

Потом, когда выяснилось, что казахстанский полузащитник всё-таки не поедет на второй сбор «Зенита», а перейдёт в «Аль-Айн» из ОАЭ, Семак объяснял — трансфер Бауыржана ещё может состояться летом 2020-го: «Мы не говорили, что он не подошёл. На сегодняшний день у нас есть комплект игроков, вернулся Эмилиано Ригони. Исламхан нам понравился, но у него есть хорошие варианты в ОАЭ, где он подписал контракт на полгода. А в дальнейшем, летом, может, вернёмся к этому вопросу».

Тем не менее Исламхан задержался в ОАЭ. 15 сентября 2020-го казахстанский полузащитник забил гол в азиатской Лиге чемпионов в ворота «Аль-Садда» Хави. Ещё через три дня после ответного матча с катарской командой Бауыржан был вызван на допинг-тест — и провалил его. Официальная информация о дисквалификации Исламхана появилась только в декабре. Сам несостоявшийся новичок «Зенита» так прокомментировал произошедшее:

«После матча азиатской Лиги чемпионов я прошёл допинг-тест, который, к моему удивлению, оказался положительным. В моей пробе был найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества. За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому всё случившееся является для меня шоком» (в интервью журналисту Айдыну Кожахмету).

Однако футбольные власти, видимо, не стали разбираться в том, как допинг попал в организм Исламхана. Бауыржана не просто отстранили — влепили дисквалификацию на два года! И это ещё мягкое наказание. Если бы дали по максимуму, полузащитник пропустил бы четыре года. Решение дисциплинарного и этического комитетов АФК вполне могло завершить карьеру казахстанца, ведь не каждый игрок найдёт в себе силы вернуться на поле почти в тридцать после длительного перерыва.

Последний матч за «Аль-Айн» Исламхан провёл в ноябре 2020-го. Вскоре после бана клуб расторг контракт с полузащитником. Интересно, что через несколько месяцев, в феврале 2021-го, ещё трое игроков «Аль-Айна» попались на допинге. Бауыржан тем временем тренировался индивидуально на базе «Кайрата», играл в любительских турнирах. Поразительно, но в ноябре 2022-го, как только истекла дисквалификация Исламхана, Адиев вызвал находившегося без практики и клуба игрока в сборную Казахстана! Российский тренер объяснял, что атакующий хавбек в течение полутора месяцев работал над физикой по плану штаба национальной команды. Бауыржан даже вышел на поле в двух спаррингах — отбегал около 25 минут с Узбекистаном и 15 минут с ОАЭ.

Но одно дело играть в товарняке с Эмиратами, и совсем другое — биться за результат в матчах отборочного цикла чемпионата Европы. Тем не менее Адиев выпустил Исламхана на полчаса в матче 1-го тура со Словенией, а потом на четверть часа во встрече с Данией. Бауыржан вступил в игру при счёте 1:2 и поучаствовал во втором голе сборной Казахстана. Конечно, этот забитый мяч — заслуга полузащитника «Ордабасы» Асхата Тагыбергена, нанëсшего просто сумасшедший удар по воротам Каспера Шмейхеля. Но и Исламхан свою роль исполнил как надо. Заполнил зону подбора, забрал мяч и вовремя отдал его партнёру, стянув соперников на себя.

Бауыржан доказывает всем, а прежде всего самому себе, что ещё тянет на высоком уровне. Хотя до мартовских матчей за сборную он провёл всего три игры за новую команду. Полузащитник вернулся домой и подписал годичный контракт с «Ордабасы». Символично, что именно Исламхан стал автором первого забитого мяча в чемпионате Казахстана сезона-2023: отметил дебют голом в ворота «Каспия» со штрафного.
Кстати, матч с Данией оказался для Исламхана юбилейным — 50-м за сборную.

Анатолий Романов

Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
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