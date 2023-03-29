Георгий Кондратьев: Понятно, что мы не фавориты в этой группе

— Чуть-чуть не дожали. Во втором тайме явно выглядели получше — и себя в первом тайме, и соперника…

— Мы и в первом тайме, после того как пропустили два гола, хорошо заиграли. Конечно, такие легкие голы пропускаем, потом массу сил тратим, энергии, чтобы вернуться в игру. Хорошо, что вернулись. Замены усилили игру. И был момент у Вани Бахара. Конечно, такие голы нужно забивать. Без забитых голов ну никак не выиграешь. Один забили, могли и больше.

— Показалось, что немного не работала система с флангами: подачи не находили адресатов. Но продолжали гнуть свою линию. Это была ваша задача?

— Над передачами с фланга нужно работать. Было много моментов, действительно: доведи мяч точно в голову или в ногу — и мы забивали бы. Через центр пробиться очень сложно. Да, планировали играть флангами и в принципе хорошо проводили атаки. Но последние передачи не могли найти… Либо нападающий не вовремя шел на опережение, либо передача не доходила от дающего. Но это все поправимо, ребятам нужно работать. Последняя передача очень важна.

— Что вы сказали после матча в раздевалке? Насколько ребята поникли, или, может, все-таки командный дух еще держится, и они находятся на хорошем уровне?