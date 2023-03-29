Владислав Климович: Никакого позитива нет, ноль очков после двух матчей

— Начали матч достаточно неплохо. Два быстрых гола немного нас надломили психологически. Вроде вышли играть на победу, и была равная игра до гола. Потом этот гол со штрафного и сразу же второй. Наверное, надо было время, чтобы прийти в себя. И только к концу первого тайма пришли в себя, начали показывать неплохую игру, создавать какие-то моменты. Второй тайм провели неплохо. К сожалению, не получилось забить второй, третий гол. Но старались. В конце немного не хватило.