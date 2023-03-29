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13:32 (мск), источник: Прессбол

Владислав Климович: Никакого позитива нет, ноль очков после двух матчей

Полузащитник сборной Беларуси Владислав Климович поведал о выездном поражении (1:2) от команды Румынии в квалификации ЧЕ-2024.

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Источник: Reuters

— Начали матч достаточно неплохо. Два быстрых гола немного нас надломили психологически. Вроде вышли играть на победу, и была равная игра до гола. Потом этот гол со штрафного и сразу же второй. Наверное, надо было время, чтобы прийти в себя. И только к концу первого тайма пришли в себя, начали показывать неплохую игру, создавать какие-то моменты. Второй тайм провели неплохо. К сожалению, не получилось забить второй, третий гол. Но старались. В конце немного не хватило.

— Как себя чувствует команда?

— Конечно, расстроена. Как она себя может чувствовать после двух поражений? Никакого позитива нет, ноль очков после двух матчей. Хотели набрать очки… После провальной игры со швейцарцами хотелось реабилитироваться — не получилось. Обидно. Нечего больше добавить. Надо провести работу над ошибками и хорошо подготовиться к следующим матчам, — рассказал Климович в эфире БФФ-ТВ.

Румыния
2:1
Первый тайм: 2:0
Беларусь
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