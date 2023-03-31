Ибрагимович получил повреждение в сборной Швеции. Игрок недавно восстановился от травмы

Как сообщает Calciomercato, у 41-летнего форварда выявлены проблемы с мышцами правого бедра. Игрок не сыграет с «Наполи» 2 апреля, а также с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи». Скорее всего, Ибрагимович сможет сыграть лишь 16 апреля с «Болоньей».