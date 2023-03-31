Ибрагимович получил повреждение в сборной Швеции. Игрок недавно восстановился от травмы
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустит несколько недель.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустит несколько недель.
Как сообщает Calciomercato, у 41-летнего форварда выявлены проблемы с мышцами правого бедра. Игрок не сыграет с «Наполи» 2 апреля, а также с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи». Скорее всего, Ибрагимович сможет сыграть лишь 16 апреля с «Болоньей».
В текущем сезоне шведский футболист провёл в Серии А 4 матча и забил 1 гол.
Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, перейдя из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.