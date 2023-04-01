Казах забил лучший гол в отборе чемпионата Европы! Это признали официально
Большой шедевр. Блеск.
Большой шедевр. Блеск.
Большие новости для казахстанского футбола! Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена был признан лучшим по итогам второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024.
26 марта сборная Казахстана, выступающая под руководством тренера Магомеда Адиева, обыграла в Астане сборную Дании. После первого тайма хозяева уступали более именитому сопернику со счетом 0:2, однако в концовке игры они смогли переломить ее ход и забить в ворота Каспера Шмейхеля сразу три гола.
Второй из них — гол полузащитника «Ордабасы» Тагыбергена — и признали лучшим по итогам мартовских матчей в европейской квалификации. Вы только посмотрите на этот удар:
«Весь матч думал, зачем они бьют дальние Шмайхелю, а потом Асхат такой САЛАМАЛЕЙКУМ», — восхищаются казахи своим капитаном в соцсетях.
В борьбе за первое место Тагыберген опередил вингера сборной Англии Букайо Сака, румына Андрея Буркэ и белоруса Владислава Морозова. Морозов забил достаточно корявый, но при этом красивый гол в ворота сборной Румынии:
Напомним, что сборная Казахстана в отборочном турнире Евро — 2024 попала в одну группу вместе с командами Словении, Дании, Северной Ирландии, Финляндии и Сан-Марино. После двух туров на счету казахстанцев три очка: они выиграли у датчан, но проиграли Словении (1:2).