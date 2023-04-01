Казах забил лучший гол в отборе чемпионата Европы! Это признали официально

Большие новости для казахстанского футбола! Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена был признан лучшим по итогам второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024.

26 марта сборная Казахстана, выступающая под руководством тренера Магомеда Адиева, обыграла в Астане сборную Дании. После первого тайма хозяева уступали более именитому сопернику со счетом 0:2, однако в концовке игры они смогли переломить ее ход и забить в ворота Каспера Шмейхеля сразу три гола.

Второй из них — гол полузащитника «Ордабасы» Тагыбергена — и признали лучшим по итогам мартовских матчей в европейской квалификации. Вы только посмотрите на этот удар:

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4154d6548e7493d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-144753288&hd=2&id=456246064&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Весь матч думал, зачем они бьют дальние Шмайхелю, а потом Асхат такой САЛАМАЛЕЙКУМ», — восхищаются казахи своим капитаном в соцсетях.

В борьбе за первое место Тагыберген опередил вингера сборной Англии Букайо Сака, румына Андрея Буркэ и белоруса Владислава Морозова. Морозов забил достаточно корявый, но при этом красивый гол в ворота сборной Румынии:

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4a6df57aeafe9981&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50862231&hd=2&id=456249706&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.