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18:53 (мск), источник: Sport24

Казах забил лучший гол в отборе чемпионата Европы! Это признали официально

Большой шедевр. Блеск.

Казахстан
Дания
БеларусьОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Большие новости для казахстанского футбола! Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена был признан лучшим по итогам второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024.

26 марта сборная Казахстана, выступающая под руководством тренера Магомеда Адиева, обыграла в Астане сборную Дании. После первого тайма хозяева уступали более именитому сопернику со счетом 0:2, однако в концовке игры они смогли переломить ее ход и забить в ворота Каспера Шмейхеля сразу три гола.

Второй из них — гол полузащитника «Ордабасы» Тагыбергена — и признали лучшим по итогам мартовских матчей в европейской квалификации. Вы только посмотрите на этот удар:

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«Весь матч думал, зачем они бьют дальние Шмайхелю, а потом Асхат такой САЛАМАЛЕЙКУМ», — восхищаются казахи своим капитаном в соцсетях.

В борьбе за первое место Тагыберген опередил вингера сборной Англии Букайо Сака, румына Андрея Буркэ и белоруса Владислава Морозова. Морозов забил достаточно корявый, но при этом красивый гол в ворота сборной Румынии:

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Напомним, что сборная Казахстана в отборочном турнире Евро — 2024 попала в одну группу вместе с командами Словении, Дании, Северной Ирландии, Финляндии и Сан-Марино. После двух туров на счету казахстанцев три очка: они выиграли у датчан, но проиграли Словении (1:2).

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Казахстан
3:2
Первый тайм: 0:2
Дания
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