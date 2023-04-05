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16:40 (мск), источник: ТАСС

Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении белорусов от отбора к чемпионату Европы

31 марта в пресс-службе УЕФА сообщили, что исполком 4 апреля рассмотрит вопрос исключения сборной Белоруссии из квалификации Евро-2024.

БеларусьОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 5 апреля. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил рассмотрение вопроса об исключении сборной Белоруссии из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Об этом журналистам в среду сообщил президент УЕФА Александер Чеферин по итогам 47-го конгресса организации в Лиссабоне.

31 марта в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что исполком организации 4 апреля рассмотрит вопрос исключения сборной Белоруссии из квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше, — сказал Чеферин. — Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать».

15 марта газета Politico «Политико», в распоряжении которой оказалось соответствующее письмо, адресованное Чеферину, сообщила, что более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы. Его авторы полагают, что «факт участия белорусской сборной в турнире УЕФА позже будет использован [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его хорошо принимают в международном сообществе». Депутаты Европарламента в письме назвали нынешние меры УЕФА «неполноценными», по их словам, они «не отражают того, что белорусские власти делают в отношении прав человека».

3 марта в УЕФА заявили, что все домашние матчи белорусских сборных и клубов будут перенесены на нейтральные поля. На игры, где белорусские сборные и клубы будут номинальными хозяевами, не будут допускаться зрители. Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Белоруссии в квалификации европейского первенства попала в группу I вместе с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Андорры и Косова. В первом туре 25 марта белорусы дома проиграли швейцарцам (0:5), во втором 28 марта уступили в гостях румынам (1:2).

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