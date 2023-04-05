Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении белорусов от отбора к чемпионату Европы

ТАСС, 5 апреля. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил рассмотрение вопроса об исключении сборной Белоруссии из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Об этом журналистам в среду сообщил президент УЕФА Александер Чеферин по итогам 47-го конгресса организации в Лиссабоне.

31 марта в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что исполком организации 4 апреля рассмотрит вопрос исключения сборной Белоруссии из квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше, — сказал Чеферин. — Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать».

15 марта газета Politico «Политико», в распоряжении которой оказалось соответствующее письмо, адресованное Чеферину, сообщила, что более 100 депутатов Европарламента потребовали от УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире чемпионата Европы. Его авторы полагают, что «факт участия белорусской сборной в турнире УЕФА позже будет использован [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его хорошо принимают в международном сообществе». Депутаты Европарламента в письме назвали нынешние меры УЕФА «неполноценными», по их словам, они «не отражают того, что белорусские власти делают в отношении прав человека».