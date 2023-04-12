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16:12 (мск), источник: ТАСС

Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028

Заявку на проведение турнира также подала Турция.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 12 апреля. Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение в 2028 году чемпионата Европы по футболу. Об этом в среду сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что совместную заявку подали федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии.

Заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года также подала Турция. Турецкая федерация футбола подала заявку и на проведение первенства Европы 2032 года, помимо Турции, на проведение турнира в 2032 году претендует Италия.

Россия подавала заявку на проведение турнира в 2028 или 2032 году, однако в мае 2022 года УЕФА признал ее неприемлемой.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

Италия принимала чемпионат Европы в 1968 и 1980 годах. Турция может стать хозяином турнира впервые в истории. В Англии чемпионат Европы проходил в 1996 году. Соревнования, прошедшие в 2021 году, проходили в 11 городах Европы, в том числе в Риме, Лондоне и Глазго.

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