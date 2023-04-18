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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро из-за участия белорусов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за участия команды Белоруссии, заявил заместитель министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный.

Украина
Беларусь
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Источник: Reuters

Министерство молодежи и спорта Украины ранее на официальном сайте опубликовало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Белоруссии — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной сборной Украины по футболу», — цитирует Бедного «Суспильне Спорт».

Ранее Бедный заявлял, что решение о снятии сборной Украины с отборочного турнира Евро-2024 должна будет принять Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Сборная Украины играет в отборочном турнире чемпионата Европы в группе C, где ее соперниками являются команды Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Сборная Белоруссии выступает в группе I вместе с командами Швейцарии, Румынии, Израиля, Косово и Андорры. Украинская и белорусская команда не имеют шансов встретиться друг с другом в отборе Евро, в том числе и в стыковых матчах.

Сборная России не была допущена до жеребьевки квалификации Евро, так как в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. Мужской сборной Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах УЕФА, однако команда была обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.

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