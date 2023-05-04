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13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Белоруссии проведет игры отбора на Евро-2024 в Венгрии

Сборная Белоруссии по футболу проведет игры отбора на чемпионат Европы 2024 года в Венгрии.

Беларусь
Израиль
КосовоОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Белорусская федерация футбола (БФФ) достигла договоренности с Венгерской федерацией футбола о проведении в Венгрии домашних матчей сборной Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщается на сайте организации.

Ранее мужской сборной Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако команда была обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей. В отборочном турнире Евро-2024 белорусы провели два матча в рамках группы I против команд Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

Июньские матчи пройдут в Будапеште на стадионе имени Ференца Сусы. Сборная Белоруссии сыграет против команд Израиля (16 июня) и Косова (19 июня).

В марте издание Politico сообщало, что более 100 депутатов Европарламента в письме главе УЕФА призвали организацию отстранить белорусскую национальную команду от участия в отборе к Евро-2024. В ответ президент УЕФА заявил о намерении обсудить этот вопрос на заседании исполкома.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В связи с этим сборная России была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В сентябре УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

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