Сборная Белоруссии проведет игры отбора на Евро-2024 в Венгрии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Белорусская федерация футбола (БФФ) достигла договоренности с Венгерской федерацией футбола о проведении в Венгрии домашних матчей сборной Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщается на сайте организации.

Ранее мужской сборной Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако команда была обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей. В отборочном турнире Евро-2024 белорусы провели два матча в рамках группы I против команд Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

Июньские матчи пройдут в Будапеште на стадионе имени Ференца Сусы. Сборная Белоруссии сыграет против команд Израиля (16 июня) и Косова (19 июня).

В марте издание Politico сообщало, что более 100 депутатов Европарламента в письме главе УЕФА призвали организацию отстранить белорусскую национальную команду от участия в отборе к Евро-2024. В ответ президент УЕФА заявил о намерении обсудить этот вопрос на заседании исполкома.